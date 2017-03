Forbes: Nejbohatším člověkem světa je Bill Gates, Čechem Petr Kellner

Nejbohatším člověkem na světě zůstává již čtvrtým rokem za sebou zakladatel americké softwarové společnosti Microsoft Bill Gates, jehož majetek se odhaduje na 86 miliard dolarů (téměř 2,2 bilionu Kč). Vyplývá to z nového žebříčku časopisu Forbes. Nejbohatším Čechem na 105. místě je opět Petr Kellner s odhadovaným majetkem 12,2 miliardy dolarů (306,6 miliardy Kč). Počet dolarových miliardářů poprvé za 31 let, kdy Forbes tento žebříček sestavuje, překonal hranici 2000.



Gatesův majetek se meziročně zvýšil o 11 miliard dolarů. Gates první příčku obsadil za posledních 23 let již osmnáctkrát. Na druhé místo v celosvětovém žebříčku se vrátil americký investor Warren Buffett, jehož jmění časopis spočítal na 75,6 miliardy dolarů. Na třetí příčku se probojoval zakladatel amerického internetového obchodu Amazon Jeff Bezos s majetkem 72,8 miliardy dolarů. Bezos meziročně zbohatl o rekordních 27,6 miliardy dolarů, což bylo nejvíce ze všech lidí v žebříčku.



Čtvrté místo obsadil Španěl Amancio Ortega, který je zakladatelem oděvního řetězce Zara a nejbohatším člověkem v Evropě. Za ním následoval zakladatel internetové sítě Facebook Mark Zuckerberg.



Celosvětový počet dolarových miliardářů se podle časopisu meziročně zvýšil o 233 lidí, respektive o 13 procent, na 2043 lidí. Poprvé v historii tak překonal dvoutisícovou hranici. Celková hodnota majetku miliardářů se zvýšila o 18 procent na rekordních 7,67 bilionu dolarů (192,8 bilionu Kč).



Nejvíce miliardářů mají i nadále Spojené státy, a to rekordních 565. Čína je druhá s 319, dalších 67 jich má Hongkong a jeden miliardář žije na Macau. Třetí je Německo se 114 miliardáři, těsně za ním Indie se 101 miliardáři. Nejmladším miliardářem je John Collison, spoluzakladatel technologické společnosti Stripe, kterému je 26 let a je o dva měsíce mladší než Evan Spiegel ze společnosti Snapchat. Méně než 40 let je 56 lidem z žebříčku. To je o deset méně než loni. Žen je v žebříčku celkem 227 a nejvýše postavenou z nich je Liliane Bettencourtová z firmy L'Oreal na 14. místě.



Nejvíce nováčků v žebříčku je z Číny, celkem 76. Druhé jsou Spojené státy s 25 novými miliardáři. Naopak 79 lidí z žebříčku vypadlo, z toho 33 z Číny, a 20 jich loni zemřelo.



V žebříčku je také šest Čechů, výše jejich majetku dohromady činí 23,5 miliardy dolarů. Kromě Kellnera je to současný ministr financí a dřívější majitel skupiny Agrofert Andrej Babiš, většinový majitel realitní skupiny CPI Radovan Vítek, vlastník investiční skupiny KKCG Karel Komárek, spolumajitel Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský a finančník Pavel Tykač.

Nejbohatší lidé světa podle žebříčku časopisu Forbes: