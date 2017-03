Příští týden se má spustit brexit. Libra vypadá překvapeně

Začátek týdne nenabídl zajímavá data z hlavních ekonomik, sešlo se ale několik komentářů z Fedu. Jejich dopad na trhy nebyl výrazný. Libra se soustřeďuje na téma brexitu.



Charles Evans z Fedu prohlásil, že ekonomika je na dobré cestě. Dodal také, že si je centrální banka jistější, že inflace míří vzhůru. Za letošek je podle něj možné celkově trojí zvýšení sazeb (z čehož jedno už proběhlo).



Neel Kashkari na posledním zasedání nepodpořil zvýšení sazeb, čímž se zařadil mezi největší holubice v měnovém výboru. Podle tohoto zástupce Fedu je růst ekonomiky pomalejší, než by se bance líbilo, a trh práce se stále plně nezotavil. Kashkari preferuje plán na zmenšení rozvahy, se sazbami se dá počkat. Fed by podle něj měl politiku utahovat, až když si o to data opravdu řeknou, přičemž v posledních 5-6 letech inflační prognózy Fedu nevycházely.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:39 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 27.0210 0.0167 27.0580 26.9960 CZK/USD 25.1488 -0.0636 25.1310 25.0920 HUF/EUR 308.3529 -0.1113 309.0600 307.9400 PLN/EUR 4.2755 -0.2031 4.2947 4.2740

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4182 -0.0364 7.3386 7.4155 JPY/EUR 121.0250 -0.0248 121.4330 120.9794 JPY/USD 112.6460 -0.0701 112.8980 112.5400

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8700 0.3275 0.8709 0.8659 CHF/EUR 1.0720 0.0093 1.0746 1.0710 NOK/EUR 9.0973 0.0869 9.1344 9.0871 SEK/EUR 9.4792 0.0707 9.5170 9.4764 USD/EUR 1.0743 -0.0186 1.0777 1.0738

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2930 -0.3750 1.3002 1.2907 CAD/USD 1.3361 0.2175 1.3374 1.3304

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Další z členů měnového výboru, Patrick Harker, naopak zvýšení sazeb podpořil, protože mu to v březnu dávalo smysl. I tak podle něj dojde k částečnému přestřelení inflačního cíle. Harker řekl, že se ve výboru diskutuje o rozvaze a za letošek se nedá vyloučit ani více než trojí zvýšení sazeb. Fiskální politika zatím nebyla do odhadů započtena. Dolar dnes na párech s eurem a jenem zůstal stabilní. Britská libra měla nejprve tendenci posilovat, ale obrátila dolů po zprávě, že premiérka Mayová 29. března formálně spustí rozhovory o opuštění EU. Nemohlo jít o žádný šok, ale libra vypadá překvapeně. Její reakce je už citelná - britská měna ztrácí na dolar bezmála půl procenta. Akcie na hlavních evropských trzích zůstaly lehce v červeném, americké indexy se po otevření obchodují smíšeně. Německé dluhopisy zůstaly u minimální změny, ale další trhy se přece jen rozhýbaly. Například americké výnosy jsou níž a mírně klesají i britské. Zlato registruje nárůst ceny, ropa dokázala svůj ranní pokles vybrat.