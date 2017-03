Kofola v roce 2016: stabilní růst v Československu, rozšíření v adriatickém regionu a ozdravné kroky v Polsku

Stabilní růst v Česku a na Slovensku, zásadní rozšíření podnikání v adriatickém regionu, spousta nových značek v portfoliu skupiny, rychlý růst sítě UGO Salaterií a Freshbarů a ozdravné kroky na polském trhu. To je pracovní vizitka skupiny Kofola za minulý rok. Ukazatel EBITDA zůstal na úrovni loňského roku 1,1 mld. Kč. Tržby v roce 2016 byly ve srovnání s rokem 2015 nižší o 2,7 %, což bylo zapříčiněno probíhající změnou obchodního modelu v Polsku.

Pro skupinu Kofola to byl velmi rušný rok. Od předloňského prosincového upsání akcií na pražské burze stihla firma zásadně rozšířit své podnikání v adriatickém regionu. V Chorvatsku koupila výrobce přírodní minerální vody Studenac, o d společnosti Badel 1862 d. d. zase získala přírůstek v podobě tří tradičních chorvatských značek Voćko, Nara a Inka.

V Polsku vedení skupiny naplánovalo a krok po kroku realizuje plán, který by měl zvýšit tržby vlastních značek a podnikání na tamějším trhu přivést k růstu. Kromě marketingových investic do jednotlivých značek firma zefektivnila svoji výrobu a uzavřela jeden ze tří výrobních závodů. V loňském roce se podařilo zjednodušit strukturu celé skupiny, kdy součástí těchto změn bylo i stažení minimálního objemu akcií z varšavské burzy.

„Když se podívám zpátky, nemůžu uvěřit, že jsme toho za minulý rok tolik stihli,“ říká Daniel Buryš, finanční ředitel skupiny. K uplynulému roku z pohledu čísel dodává: „Výsledek je v souladu s naším očekáváním. Předchozí sezóna byla díky počasí extrémně vydařená a navázat na ni stejným tempem byl tvrdý oříšek. Vedle toho jsme se museli postavit čelem k situaci v Polsku, což přineslo dodatečné komerční náklady, zejména v oblasti marketingu.“ A jaké cíle si firma stanovila pro tento rok? „Integrace společnosti Studenac pod skupinová křídla, další rozšiřování sítě UGO, růst v československém gastro segmentu a dosažení bodu zlomu v Polsku. A jak je u nás obvyklé, věřím, že se nám podaří podepsat i nějakou zajímavou akvizici.“



Skupině Skupině Kofola se v Česku, na Slovensku i v adriatickém regionu v meziročním srovnání s rokem 2015 dařilo, tržby ve skupině při vyloučení Polska rostly o 7,8 % a ukazatel EBITDA o 6,6 %. Největším tahounem se tradičně stala značka Kofola , zabodovaly ale i značky Rauch, Vinea a Radenska.



Tah na branku prokázala jedna z nejmladších značek v portfoliu Kofoly, značka UGO. Ta dokázala prostřednictvím 73 UGO Freshbarů a Salaterií navýšit meziroční tržby o 53 %, konkrétně o více než 100 mil. Kč. V roce 2017 bude UGO nadále rozvíjet koncept UGO Salaterií a připraví jej do formy franšíz. Chce také investovat do otevírání nových UGO Freshbarů a rozšířit distribuční místa pro UGO paskalizovanou šťávu v lahvičkách, aby se v roce 2017 čerstvá šťáva přiblížila k co nejvíce spotřebitelům.