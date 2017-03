Přílišný optimismus se začíná přelévat z akciových trhů dál

Dluhopisovým investorům v Asii by prospěla zdravá dávka skepse. Obligace se spekulativním ratingem tam prochází nebývalým obdobím zájmu. První čtvrtletí ještě není u konce a nefinanční korporace, které nedosáhly na investiční rating od Moody's Investors Service či Fitch Ratings, už vydaly rekordní objem dluhopisů. V USA se přitom výnosy obligací dostávají na úrovně, které známý investor Bill Gross považuje za známku počátku medvědího trhu.



Zarážející optimismus je patrný na akciových trzích, ale jak ukazuje výše uvedené, začíná se projevovat i na rizikových obligacích v Asii. Investoři tak stále více ignorují možná rizika. Ukazují na to i výnosy cenných papírů s ratingem B, který je jen málo vzdálen ratingu C značícímu blížící se default. Tyto výnosy se pohybují blízko historických minim, i když v posledních dvou týdnech mírně vzrostly. Z tohoto vývoje se těší zejména čínští developeři, kteří v letošním prvním čtvrtletí vydali rekordní objem obligací. Ani tato rekordní nabídka cenných papírů ale nezabránila trhu v další rally. A v cestě jí nestál ani rekordní počet defaultů u asijských obligací denominovaných v dolarech.



Vývoj výnosů dluhopisů z indexu JPMorgan Asia Credit s ratingem B shrnuje následující obrázek. Nejvyšších úrovní dosáhly tyto výnosy na konci roku 2011 a ještě na počátku roku 2016 se pohybovaly kolem 10 %. Pak ovšem nastal prudký pokles (růst cen těchto obligací) a od poloviny minulého roku se výnosy drží kolem 6 %:

Druhý obrázek shrnuje vývoj objemu dolarových nesplacených obligací emitovaných v Asii. V roce 2016 dosáhl třetí nejvyšší úrovně v historii:

Pokud ve vás nevyvolala obavy doposud zmíněná fakta, možná tak učiní ještě jeden pohled do historie. Předchozího rekordu v objemu vydaných obligací bylo na těchto trzích dosaženo v prvním čtvrtletí roku 2013. Tedy těsně předtím, než tehdejší šéf Fedu Ben Bernanke začal hovořit o obratu v americké monetární politice. Je možné, že nyní k opakování této situace nedojde a naznačují tomu i poslední poznámky Janet Yellenové. Ty totiž ukazují na malou pravděpodobnost výraznějšího posunu vedení Fedu směrem k jestřábům. Nicméně očekávané trojí zvýšení sazeb v tomto roce by mělo stačit na to, aby si investoři v Asii dali pohov.



Pokud se dolarové dluhopisové indexy budou posouvat k novým výškám, poroste i riziko prudkého odlivu kapitálu z některých rozvíjejících se ekonomik. Zatím není jasné, zda má Gross pravdu a dluhopisový trh míří do medvědí fáze. Ale v Asii by investoři měli každopádně svůj optimismus omezit.



Autor: Christopher Langner



(Zdroj: Bloomberg Gadfly)