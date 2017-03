Utahování měnové politiky bude klíčové pro dluhopisové investory

Pro investory na finančních trzích je v delším horizontu tématem zejména utahování měnové politiky. Jestliže inflační tlaky zesilují a Fed bude mít tendenci pokračovat ve zpřísňování monetárních podmínek, přirozeně se nabízí úvaha nad pokračujícím posunem výnosové křivky vzhůru. Zejména pro dluhopisové investory jde o klíčový aspekt. S růstem sazeb by totiž došlo ke ztrátám v bondových portfoliích. Pro ty, kteří hodlají cenný papír držet do splatnosti a sbírat úrokové výnosy, není důsledek až tak bolestivý, neboť kapitálové ztráty nebudou realizovat. Avšak těm, kteří dluhopisové portfolio vystavěli s vizí realizovat kapitálové zhodnocení, mohou nastat krušné časy. Přirozeně se posléze nabízí úvaha, do jaké míry proběhne rotace dluhopisových portfolií směrem ke konkurenčním třídám aktiv v čele s akciemi. Ačkoliv se zdá alespoň částečný přesun investorů z dluhopisů do akcií logický, nesmíme zapomínat, že řada velkých hráčů naráží na pevně dané limity. Pojišťovny, penzijní fondy či dluhopisové fondy mají ve svých stanovách buď přímo danou určitou alokaci do dluhopisů, nebo jsou „kapitálově“ penalizovány za přesun k rizikovějším třídám (musí držet více kapitálu na rizikovější pozice). Prostě a jednoduše nejsou tak flexibilní jako menší hráči, kteří si po rybníku finančních aktiv mohou volně pohybovat. I proto aktuálně příliš nepočítáme s dramatickým přesunem prostředků z dluhopisů do akcií. O výkonnosti akciového trhu tak spíše rozhodnou hospodářská čísla či změny ve fiskální politice.



Jan Šumbera