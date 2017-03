Rozepře v ECB … ovlivní také ČNB

Pánové tak potvrzují, že ECB začíná být rozdělená ohledně tempa a struktury utažení měnové politiky. Za prvé, v situaci, kdy nehrozí deflace, tak odpadá potřeba mít negativní sazby. To neznamená normalizaci sazeb, jen nemít záporné sazby. Vedlejším efektem by byla pomoc bankovnímu sektoru.

Ignazio Visco, člen Řídicího výboru ECB a guvernér italské centrální banky, řekl, že by ECB měla zrušit svůj závazek, že sazby zůstanou nízké pro dlouhou dobu („“for an extended period”) po ukončení kvantitativního uvolnění.

Mojmír Hampl v pátek oprášil správný argument s inflačním diferenciálem: „Kdybyste se ptal jenom na můj osobní názor, na rozdíl od řady tržních hráčů si umím představit, že exit může nastat i o chvilku později. Opuštění o něco později by nebránilo naplnění cíle a naopak by bylo dle mého názoru bezpečnější. Například proto, že by tím došlo k dalšímu posunu cenové hladiny u nás oproti eurozóně. To hraje klíčovou roli z hlediska reálného kurzu. Bylo by výhodnější mít v cenových hladinách trošku větší rozdíl. Závazek by se dal opustit o něco později bez dopadu na cenovou stabilitu a hladký průběh exitu.“

Je totiž pravda, že ačkoliv inflace vzrostla, tak především díky tomu, že inflace v EMU (potraviny a ropa) je vyšší a díky EET. Naopak průsak slabého kurzu do cen je velmi nízký a nedokáže vykompenzovat původní oslabení koruny na začátku kurzového závazku. Nemluvě o reálné konvergenci, která dále posunula rovnovážný kurz na silnější úroveň.





Dále řekl: „Počítáme s tím, že pokud se po opuštění kurzového závazku měnové podmínky prostřednictvím kurzu trochu zpřísní, je docela dobře představitelné, že v rozmezí několika měsíců až čtvrtletí půjdeme se sazbami nahoru. Budeme totiž konečně v normální situaci. To je za jistých okolností představitelné i v druhé půlce tohoto roku a v roce 2018.“ Myslíme si, že ČNB nezačne o moc dříve než ECB se zvyšováním sazeb. Proto je naprosto klíčová diskuse uvnitř ECB. Pokud by ECB následovala příklad USA, tak by sazby vzrostly nejdříve na konci 2018.

Jiří Rusnok uvedl, že okamžitě po exitu nemusí být sazby zvýšeny, nečeká dramatické výkyvy měny a exit nejpravděpodobněji nastane v polovině 2017. Upozorňuji