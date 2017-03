Eurozóna ve střehu – kandidáti na francouzského prezidenta se utkají v TV debatě

Na globálních a regionálních trzích vstupujeme do celkem hluchého týdne, kdy bude možné nabrat síly před koncem března, který může být hektičtější. Přesto se tento týden nemusíme úplně nudit, neboť již dnes večer může trhy oslovit TV debata prezidentských kandidátů ve Francii.



Zejména euro(dolar) a trhy dluhopisů na periferii eurozóny musí být ve střehu, neboť ve francouzských prezidentských volbách jde o hodně. Z pětice kandidátů, kteří se dnes francouzským voličům představí, mají totiž jen dva rozumně vypadající hospodářský program. Prvním je kandidát konzervativní pravice Fillon, který má ovšem máslo na hlavě v podobě zaměstnávání vlastní rodiny, v době kdy byl poslancem. Druhý, řekněme neutrálně vypadající kandidát Macron, je pro změnu 39letou kometou na politické scéně, která ovšem vzešla ze stávající administrativy a vede samostatnou a prozatím úspěšnou předvolební kampaň (zatím je v průzkumech pro první kolo voleb druhý).Macronovi je sice vyčítáno, že žádný program nemá, avšak právě proto by trhům jeho vítězství vyhovovalo, neboť by zřejmě nejlépe garantovalo zachování status quo. Zbylí tři kandidáti ovšem slibují nenechat ekonomicky ve Francii kámen na kameni, takže se jich trhy mají právo obávat. Připomeňme, že zatímco lídr průzkumů Marine Le Penová chce vyvést Francii z EU a eurozóny, tak levicoví kandidáti Hamon a Melenchon mají natolik extrémní program, že by na něj trhy těžko měly žaludek (zavedení univerzálního příjmu či striktní odmítání volného obchodu).

Paradoxně, trhy se v dnešní prezidentské TV debatě ve Francii ani moc o hospodářském programu kandidátů dovědět nemusí a přesto to na ně může mít velký vliv. Většina debaty se může klidně točit kolem migrace a třeba sobotního teroristického útoku na Letišti Orly. V takový okamžik mohou někteří z pěti kandidátů zabodovat a jiní nikoliv. To se následně projeví v průzkumech, které euro i trhy dluhopisů v EMU velmi bedlivě sledují a to přesto, že se kvůli nim již dvakrát během posledních devíti měsíců spálily.

Jan Čermák, analytik ČSOB