Vybíráme produkt pro zhodnocení peněz v horizontu 5–6 let

Pojďme se spolu podívat, jaké výhody, nevýhody a očekávané zhodnocení nabízí kvarteto produktů ve složení spořicí účet, termínovaný vklad, stavební spoření, dluhopisový podílový fond, tj. finanční produkty určené či využívané pro střednědobé zhodnocení volných finančních prostředků.

Hlavní výhody a nevýhody jednotlivých finančních produktů

Garantovaný výnos

Parametr Spořicí účet Termínovaný vklad Stavební spoření Dluhopisový fond Garantovaný výnos ne ano ano ne Krytí pojištěním vkladů ano ano ano ne Možnost okamžitého výběru bez sankcí ano ne ano* ano Osvobození výnosu od daně z příjmu ne ne ne ano**

*v případě předčasné výpovědi smlouvy však klient ztrácí nárok na výplatu státní podpory ** při dodržení časového testu 3 roky či hodnoty prodávaných cenných papírů do 100 000 Kč

Jaký výnos očekávat?

V oblasti „garance“ zhodnocení jsou nejlépe čitelné stavební spoření a termínovaný vklad. U stavebního spoření je garantována výše úroku v průběhu prvních 6 let trávní smlouvy. Při dodržení doby platnosti smlouvy 6 let můžete u stavebního spoření získat státní podporu až 2 000 Kč ročně (10 % z vkladu). Celkový čistý výnos za dobu trvání smlouvy se při současných podmínkách pohybuje mezi 3 % - 3,5 % ročně. V případě termínovaných vkladů je výnos zpravidla (ne však vždy) pevný po celou dobu trvání platnosti smlouvy. Aktuální výše úrokových sazeb termínovaných vkladů s pětiletou výpovědní lhůtou činí až 3,2 % (Termínovaný vklad ANO PRO) Spořicí účet sice nabízí pevnou úrokovou sazbu , její výši však banka může kdykoliv změnit aktualizací sazebníku. Na 6letém horizontu pak nelze počítat s tím, že úroková sazba zůstane stejná. Maximální výše úrokové sazby u spořicího účtu činila v době psaní tohoto článku 1,1 % p.a. (Spořicí účet s bonusem od Creditas). U dluhopisových podílových fondů žádná garance výnosu neexistuje. Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, není nijak garantováno ani to, že při ukončení smlouvy získáte zpět vloženou částku. V tabulce níže jsem pro Vás připravil přehled průměrných ročních výnosů dluhopisových podílových fondů dle regionů, v nichž tyto podílové fondy investují prostředky svých klientů. Jak sami vidíte, výnosy se pohybují od 16,35 % po – 14,20 %.

Přehled průměrné výše výnosu jednotlivých typů podílových fondů (dle regionu)

Region 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Asie (kromě Japonska) 3,53 % 4,65 % 7,33 % 2,20 % 9,70 % -14,20 % Eurozóna 1,43 % 0,95 % 9,52 % 0,99 % 8,19 % 2,57 % Evropa 1,63 % -0,22 % 7,02 % 2,40 % 12,91 % -2,91 % Globální 2,98 % -1,96 % 3,54 % 0,48 % 10,08 % -0,85 % Rozvíjející se Evropa -0,25 % 0,01 % 5,74 % -1,65 % 12,07 % -2,18 % Rozvíjející se trhy (globálně) 7,52 % -6,33 % -0,67 % -6,86 % 16,35 % -0,76 % Severní Amerika 4,61 % 0,62 % 5,43 % -0,55 % 5,36 % 3,71 %

U podílových fondů a investic jako takových všeobecně platí, že čím vyšší je předpokládaný výnos, tím vyšší jsou rizika spojená s danou investicí. Zatímco 10letý státní dluhopis Německa Vám nyní vydělá 0,43 % ročně, 10letý státní dluhopis Řecka Vám vydělá 7,21 % ročně. Výnos řeckého dluhopisu je bezesporu zajímavý, ovšem pouze do chvíle, než začnete brát v potaz to, že se Řecko v uplynulých letech opakovaně dostávalo do potíží se splácením svých dluhopisů.

Tak který tedy?

Pokud od finančního produktu očekáváte „jistoty“ jeví se jako nejvhodnější varianta stavební spoření s nárokem na státní podporu. V případě, že máte vybudovanou pohotovostní finanční rezervu a hledáte produkt, který nabízí vyšší výnos i za cenu rizika ztrát, volba padá na dluhopisové fondy . Spořicí účty jsou vhodné pouze k úložce pohotovostní finanční rezervy, na střednědobém horizontu nemají tyto produkty co nabídnout. V tuto chvíli výnosy na spořicím účtu ani nepokryjí inflaci , tj. dochází k poklesu reálné hodnoty úspor.