PŘEHLEDNĚ: Babišovy kauzy, které mohou u voleb potopit i ANO

Nad podnikatelskou minulostí ministra financí se vznášejí otazníky. On tvrdí, že vše vysvětlil a vše je v pořádku. První jeho problém jsou korunové dluhopisy Agrofertu, které od něj koupil. V lednu se objevilo trestní oznámení, podle kterého měl Babiš koupí korunových dluhopisů své firmy šidit stát na daních.

"Korunový dluhopis je totiž stejný příběh, jako když přijdete k benzinové pumpě a zeptáte se kolik stojí kapka benzínu. Nic, odpoví obsluha. Tak prosím nakapat celou nádrž," trefně to ve Sněmovně shrnul poslanec Petr Kořenek (ČSSD).

Babiš nakoupil korunové dluhopisy v hodnotě zhruba jedné a půl miliardy korun. Ročně mu vynesou 90 milionů, které nedaní. "Ten zákon, ty korunové dluhopisy, vypracoval pan Kalousek. A pan premiér tehdy hlasoval tak, že se ty dluhopisy nemusí danit," brání se Babiš. Více méně tak ale jen doznává, že vydělat na krácení daní mu pomohl jeho úhlavní nepřítel Miroslav Kalousek (TOP 09).

K tomu se přidalo podezření z daňových podvodů a z toho, že Babiš neměl na nákup dluhopisů peníze. Nechal si proto vypracovat "audity". V první řadě se ale ukázalo, že Babiš nezadal žádný audit - upozornily na to samy auditorské společnosti EY a PWC, které si tak chrání dobrou pověst. To, co pro Babiše udělaly, není podle mezinárodních standardů audit. To výrazně snižuje relevantnost a důvěryhodnost údajů, které Babiš o sobě zveřejnil. I sám ministr financí už teď tedy raději hovoří "ověřování příjmů".

Místo, aby audity situaci vyjasnily, na ministra financí padlo podezření, že cíleně šidil stát na daních při prodeji cenných papírů. "Dovolte, abych navrhl nový bod, jehož název by byl daňové podvody ministra financí,“ navrhl Sněmovně Kalousek a ta to většinově přijala. Oficiálně tedy poslanci skutečně jednali o Babišových "daňových podvodech".

Poslanci se následně shodli, že ministr musí podezření z daňových úniků vyvrátit. Babiš nejdříve odmítl cokoli vysvětlovat, pak si to rozmyslel. Ze zákona je totiž odpovědný poslancům. "Pokud samozřejmě to Sněmovna chce slyšet po patnácté, tak já jí to rád ještě napíšu," ustoupil Babiš.

Do toho se ukázalo, že Babišovy příjmy zaznamenané v auditech a v jeho majetkovém přiznání nesedí o desítky milionů. "Je to organizovaná kampaň. Vždycky se vypisuje nějaká lež – že jsem neměl peníze, že jsem si na to půjčit, že nešly z mého konta a že jsem nemohl za to žít," zoufá si Babiš. Zastal se ho však prezident. Naopak minimálně jedna poslankyně už zvažuje trestní oznámení.