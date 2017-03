Saúdové mají přesně to, co nechtěli. Co učiní nyní?

Saúdská Arábie skončila přesně s tím, čemu se chtěla vyhnout. Snížila objem své produkce ropy, těží z toho ale zejména její rivalové a na cenách ropy se její krok nijak výrazně neprojevil.

Poté, co OPEC ohlásil dohodu o snížení těžby, ceny ropy vzrostly. A další cenový růst nastal poté, co došlo k dohodě o snížení těžby se zeměmi, které členy kartelu nejsou. Globální zásoby ale neklesaly tak rychle, jak se čekalo. Vlastně neklesly vůbec a zásoby v USA se drží asi 20 % nad pětiletým průměrem. Podle JBC Energy navíc prudce rostou zásoby v Číně.



Efektivita dohodnutého snížení těžby je podkopána tím, že některé země se dohody nedrží. Navíc se zvýšila těžba v Libyi a Nigérii. Ovšem největší dopad má prudký růst těžby v USA. Skutečné snížení těžby je tak ve srovnání s očekáváním jen poloviční. Tato očekávání jsou spolu se skutečným vývojem v lednu a únoru zobrazena v následujícím grafu. Žlutě je vyznačen objem plánovaného, ale neuskutečněného snížení těžby, červeně dopad těžby v Nigérii, hnědě v Libyi a tyrkysově v USA:

Co udělá Saúdská Arábie nyní? Její ropný ministr Khalid Al-Falih před šesti týdny tvrdil, že prodlužování limitů těžby nebude nutné, ovšem minulý týden už zmínil, že tu možnost prodloužit limity existuje. Nicméně také varoval ostatní členy kartelu OPEC, že Saúdská Arábie už nebude nést disproporční tíhu snižování těžby: „Byli jsme ochotni tak učinit na počátku, ale očekáváme, že naši přátelé a partneři postupně převezmou svůj díl.“



Toto varování by mělo být vnímáno velmi vážně. Saúdská Arábie změnila svou ropnou strategii v roce 2014 a od té doby je zřejmé, že trvá na spravedlivém rozdělení a plnění závazků plynoucích z dohod o snížení těžby. Saúdové současnou dohodu neporuší, ale připravují si pozici na tvrdší jednání se svými partnery. Pokud ti nebudou jevit známky větší disciplíny, saúdský pokus s návratem k managementu ceny ropy může mít ještě kratší život než její předchozí experiment s přechodem na tržní systém.



Autorem je Julian Lee.



Zdroj: Bloomberg First Word