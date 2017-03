6 důvodů, proč do akciové složky investičního portfolia zahrnout rozvíjející se země

Myslíte si, že Vám rozvíjející se země nemají co nabídnout? Pokud ano, děláte velkou chybu. Níže jsem pro Vás připravil 67 bodů, které podle mého názoru dělají z rozvíjejících se zemí Asie, Jižní a Latinské Ameriky, Afriky a Evropy zajímavou investiční příležitost.

1. Příznivá demografická struktura

90 % obyvatel planety ve věku do 30 let žije v některé z rozvíjejících se zemí. Zároveň, obyvatelé ve věku do 30 let tvoří 30 % veškeré populace rozvíjejících se zemí. Zatímco vyspělé země řeší a budou řešit stárnutí a vymírání populace, v rozvíjejících se zemích vyrůstá armáda nové pracovní síly.

2. Rychle rostoucí střední třída a spotřeba

Ano, samotný zástup obyvatel v aktivním věku není sám o sobě zárukou budoucí prosperity. Velká města rozvíjejících se zemí, jako jsou např. Sao Paolo, Mexiko City, Dillí, Kalkata, Šanghaji, Peking apod., se dnes podílí 30 % na globální spotřebě soukromého sektoru, přičemž tato spotřeba roste v průměru o 11 % ročně, tj. několikanásobně více než v případě rozvinutých zemích.

3. Nízká úroveň zadlužení

Zatímco v rozvinutých zemích průměrná výše státního dluhu v poměru k HDP vzrostla nad 100 %, u rozvíjejících se trhů se pohybuje kolem 50 %, přičemž mezi nejméně zadlužené patří rozvíjející se země Asie a Evropy . Nízká úroveň zadlužení umožňuje rozvíjejícím se zemím podporovat ekonomický růst prostřednictvím konjunkturních balíčků a aplikovat strukturální reformy.

4. Vysoké investice do infrastruktury

Rychle rostoucí populace vytváří tlak na investice do infrastruktury. Ať už jde o silnice, přístavy, letiště či elektrárny. Mimochodem, věděli jste, že 4 z 20 nejvíce vytížených letišť se nachází právě v rozvíjejících se trzích?

Rozvíjející se země se od roku 2012 podílí na světovém růstu HDP větší měrou než rozvinuté země. Růst HDP rozvíjejících se zemí je od počátku tohoto tisíciletí cca třikrát rychlejší než růst HDP vyspělých zemí.

6. Rychlé osvojování si nových technologií

Již neplatí rovnice „rozvíjející se země = na komoditách životně závislé trhy“. Země jako Čína, Indie, Brazílie, Jižní Korea či Taiwan se stávají domovem předních světových technologických firem či místem, kam zahraniční IT firmy outsourcují svou práci. Z těchto zemí se tak postupně vytrácí závislost na vývozu komodit a také závislost na levné pracovní síle. Při pohledu na štítky svého oblečení pravděpodobně zjistíte, že již nebylo vyrobeno v Číně, Indii či Jižní Koreji, ale spíše v Bangladéši, Vietnamu či Barmě. Tento text má informativní charakter, neslouží jako investiční doporučení.