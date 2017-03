Daňové úlevy pro soláry v Británii skončí

Podpora výroby solární energie ve Velké Británii dostane další políček. Po ukončení dotací vláda chystá konec i pro daňové úlevy.

Výroba energie za pomoci solárních panelů byla ve Velké Británii celé roky poměrně štědře dotována. Loni ale přímá finanční podpora fotovoltaiky skončila. Nyní se britská vláda, respektive ministerstvo financí, chystá podle portálu Breakingenergy.com představit změny také v daňové politice.

Přes 44 tisíc střešních solárních panelů se doposud těšilo značným daňovým úlevám. To se má ale změnit. Vláda chce pro sebe ukrojit část i z jejich zisků. Chystaná změna se citelně dotkne celého solárního byznysu na Britských ostrovech, na který už citelně dopadlo zastavení dotací. Jen v loňském roce díky tomu v daném odvětví zaniklo 12 tisíc pracovních míst a rozvoj fotovoltaiky se prakticky zastavil.

Nejednotní politici

Majitelé solárních panelů jsou z vládních plánů pochopitelně rozhořčeni. Namítají, že zdanění výroby fotovoltaické energie jde zcela proti politice, kterou britská vláda v minulých letech razila a je v rozporu se snahou zvyšovat význam obnovitelných zdrojů na energetickém mixu ostrovního království.

Jenže návrhy ministerstva financí se nelíbí Výboru britského parlamentu pro životní prostředí (EAC – Environmental Audit Committe). Podle něho se ministerstvo financí chystá přijmout opatření, která mu ale v oblasti životního prostředí nepřísluší. „Ministerstvo financí se má zabývat snížením energetických nákladů a nikoli provádět environmentální politiku,“ cituje stanovisko portál Breakingenergy.com.

Daně se mají v některých případech zvýšit až osminásobně a mají postihnout mimo jiné veřejné vzdělávací instituce, na jejichž budovách jsou solární panely instalovány. To podle portálu Breakingenergy.com nastoluje otázky, nakolik to země jako Velká Británie nebo Spojené státy myslí vážně s bojem proti klimatickým změnám a podporou zelené energie a jak moc mají vlády zasahovat do tržního mechanismu.

Příliš drahá zelená energie

Portál vyčíslil, na kolik aplikace zákona pro boj s klimatickými změnami, který Velká Británie přijala v roce 2008, vlastně vyšel. Průměrná britská domácnost tak do roku 2021 na podporu solární energie zaplatí téměř 14 tisíc dolarů (352 tisíc korun).

Konec daňových úlev podle odhadů ušetří britské vládě do roku 2021 57 až 142 milionů dolarů (1,4 až 3,5 miliardy korun). To je ale v porovnání s vyplacenou celkovou podporou obnovitelným zdrojům prakticky zanedbatelná částka. Ta by totiž do roku 2021 měla dosáhnout téměř 11 miliard dolarů (276 miliard korun). To je více než jedna desetina loňského britského rozpočtového deficitu.

Možná i proto platí Britové za elektřinu o 54 procent více než Američané. Britští konzervativci už léta slibují, že dotace na výrobu zelené energie budou významně omezeny. Možná že ten okamžik se konečně přiblížil.

Zhruba sedm procent z účtů za energii platí britské domácnosti právě na podporách výrobcům obnovitelné elektřiny. Tyto náklady však každoročně rostou víc, než se původně očekávalo. Účty za zelenou energii tak na britské domácnosti dopadají ve větší míře než růst cen jiných druhů zboží a služeb. Ty se tak často musejí omezovat v nakupování jiných věcí, zejména potravin.

Ale britské domácnosti nejsou jediné, kdo negativní dopady drahé obnovitelné energie pociťují. Nadnárodní společnosti prý už reálně zvažují, že Britské ostrovy opustí. Důvodem je právě drahá elektřina. „Zelená politika tak britskou ekonomiku a tvorbu pracovních míst přímo ohrožuje,“ uzavírá portál Breakingenergy.com.

