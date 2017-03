Průzkum: TOP 09 a Piráti posilují! Dostali by se do Sněmovny

Výzkum volebních preferencí agentury STEM se odehrál na přelomu února a začátkem března a odpovídá tedy náladám voličů v této době. Potěší zejména dvě strany, které se v předchozích průzkumech držely na či těsně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny.

TOP 09 v průzkumu STEM nebývale posílila na 6,7 procenta a křesla v parlamentu by měla jistá. Piráti získali v průzkumu 5,5 procenta a do Sněmovny by se dostala také. Podpora ostatních stran různými způsoby kolísá.

"Přelévají se hlasy na pravici i na levici, kolísá i podpora suverénně vedoucího hnutí ANO. Podpora ANO má v posledních měsících mírně stoupající tendenci, podpora ČSSD tendenci mírně klesající. Vládní koalice mírně oslabila, má však stále pohodlnou ústavní většinu," uvádí STEM v analýze průzkumu voličských preferencí.

Výzkumníci se tentokrát dotazovali respondentů přímo tváří v tvář a čísla založili na vzorku více než tisícovky lidí. STEM k tomuto výzkumu v rámci série "Trendy" podotýká, že ho hradí výhradně sám a nezávisí na žádném zadavateli.

"Stranické preference ukazují rozložení politických sympatií u celého souboru dotázaných, tedy včetně nerozhodnutých a lidí, kteří nejsou schopni či ochotni jmenovat preferenci žádné strany či otevřeně řeknou, že nebudou volit žádnou stranu," upozorňuje STEM. Preference pro jednotlivé strany jsou tak nižší, než by odpovídalo vlastnímu volebnímu výsledku, o němž rozhodují jen účastníci voleb.

Hypotetické počty mandátů v březnu 2017



Procentní zisky stran ve volebním modelu ještě nevyjadřují konečný výsledek voleb. Ten vznikne až přepočítáním výsledků voleb v jednotlivých krajích na volební mandáty. Jde o odhad, odchylka orientačně činí +/- 2 mandáty.

Z celkového shrnutí výzkumu vyplývá, že v březnu 2017 by se do Sněmovny dostalo sedm stran. Hnutí ANO suverénně vede, i když jeho podpora z dlouhodobého pohledu kolísá. ČSSD ve volebním modelu ČSSD zaostává za ANO o 11,5 procentního bodu. Mírně si polepšila.

"Intenzita vazby příznivců ČSSD k preferované straně je však slabá a slabý je i jejich zájem o politiku. Opakovaně konstatujeme, že ČSSD stojí před úkolem aktivizovat budoucí voliče a upevnit jejich volební odhodlání," čte ve výsledcích agentura STEM.

TOP 09 se po dílčím poklesu vrátila nad pětiprocentní práh. Zdá se, že hlasy mezi ODS a TOP 09 se přelévají. KSČM i KDU ČSL vykazují stabilní podporu. U obou stran vidíme pevné voličské zázemí, u KDU-ČSL však pozorujeme vyšší zájem o politiku. "Při dotazu, zda se dotázaní chtějí zúčastnit poslaneckých voleb, odpovědělo kladně 56 %, záporně 23 % a rozhodnuto podle vlastního vyjádření není 21 % dotázaných," doplňuje STEM.