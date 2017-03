Nedoceněná akciová vzácnost: Shire

Investiční teze

Shire představuje lídra na poli léčby vzácných onemocnění. Svou pozici loni posílila hned dvojicí akvizic (Dyax, Baxalta). Společnost také disponuje unikátním produktovým portfoliem v oblasti ADHD Růst je tažen zejména prodanými objemy a marže by měly postupně vylepšit realizované synergie. Valuační diskont okolo 30% na bázi násobku P/E proti sektorovému průměru považujeme za neospravedlněný.



Valuace

Stávající ocenění na úrovni 12ti násobku pro letošek očekávaných zisků představuje zhruba 30%ní diskont vůči sektorovému průměru. Příčinou může být vyšší míra zadlužení společnosti. Počítáme s postupným snižováním díky silné tvorbě provozního cash flow. Snížení dluhu může být katalyzátorem pro odemknutí valuačního potenciálu.



Náš pohled

Akcie Shire zařazujeme mezi námi preferované tituly z trhů mimo region CEE. Jejich ocenění podle nás dostatečně neodráží kombinaci kvalitního portfolia, potenciálu růstu a synergických efektů.



Rizika

Především potenciální úspěch konkurenčních léků, neschopnost realizovat synergické efekty a snížit výši zadlužení.

Shire představuje lídra na poli léčby vzácných onemocnění. Svou pozici loni posílila hned dvojicí akvizic (Dyax, Baxalta). Zejména nákup Baxalta rozšiřuje záběr společnosti a dále diverzifikuje její aktivity. Celkově pak Shire disponuje velice kvalitním produktovým portfoliem, růst je tažen zejména prodanými objemy a marže by měly postupně vylepšit realizované synergie.

Valuační diskont proti sektorovému průměru optikou P/E 2017e ve výši 30 % považujeme za neospravedlnitelný. A to s ohledem na pokračující růst tržeb (počítáme se zhruba 7 % meziročně po další 4 roky), diverzifikované portfolio, kde žádný lék netvoří více než 20 % tržeb a potenciál novějších léků, které mají na další roky garantovanou patentovou ochranu. Jedním z důvodů konzervativního pohledu trhu může být vyšší zadlužení dané realizovanými akvizicemi.

Produktové portfolio

Vzácná onemocnění představují ty typy chorob, které zasahují pouze úzkou skupinu populace (v USA

definováno jako nemoc, kterou trpí <200 000 lidí). Aktuální odhady mluví o tom, že existuje na 7000 typů

vzácných onemocnění. Léčeno je přitom pouhých 5 %. Z tohoto pohledu tedy zůstává rozsáhlý potenciál

k rozvoji léčebných praktik.

Mezi klíčové oblasti ve sféře vzácných onemocnění v případě Shire patří kupříkladu hereditární angioedém, což je porucha imunity způsobující na těle otoky. Společnost v této sféře disponuje etablovaným produktem Firazyr (zhruba 4 % celkových tržeb). Užívá se zejména pro akutní formu nemoci, kdy je třeba okamžitě reagovat na zhoršení stavu. V průběhu letošního roku by navíc měly být známy výsledky třetí fáze klinické studie pro lék SHP643, jehož potenciál tržeb společnost odhaduje do roku 2020 na 2 mld. USD. Zčásti pravděpodobně bude kanibalizovat lék Cynryze (určený jako preventivní forma léčby), nicméně měl by dosahovat vyšších marží.



Další oblastí, kde Shire nabízí své produkty je porucha příjmu potravy (tzv. BED). V jejím důsledku dochází k nadměrnému přejídání v důsledku hlubších psychologických obtíží. Porucha je dvakrát častější než výskyt bulimie a anorexie dohromady. Léčbu u dospělých pacientů zajišťuje lék Vyvanse (viz také níže). Shire taktéž řeší hyperparatyreózu, což je nemoc, při níž nedochází k správné produkci specifického hormonu, pročež následně v krvi není dostatek vápníků (hypokalcemie). Podle odhadů v USA chorobou trpí na 70 tis. lidí.



Výčtem výše zmíněných oblastí nicméně potenciál Shire zdaleka nekončí. Velkou předností je kvalitní portfolio produktů v oblasti ADHD (hyperaktivita, zhruba 14 % celkových tržeb). Poruchou, jejíž příčiny nejsou plně pochopeny (roli sehrává odpadní látka metabolismu bilirubin, která poškozuje mozek), trpí zhruba 3-7 % dětí ve školním věku a 4-5 % dospělých. Jen v USA to odpovídá populaci zhruba 13 mil. pacientů. Shire disponuje lékem Vyvanse, který je dominantní léčebnou variantou. Vedle toho aktuálně pracuje na uvedení novinky SHP465, která by měla nahradit výpadek tržeb z dosluhujícího Adderallu. Hlavní potenciál spatřujeme u dospělé populace, kde pouze 35 % diagnostikovaných pacientů (proti 90 % u dětí) užívá léčbu. Vyvanse ve sféře dospělých svým růstem tržeb (loni okolo 14 %) překonává růst trhu (9 %). Předpokládáme, že Shire bude nadále růst rychlejším tempem, než trh, pro něhož odborné studie počítají do roku 2024 s průměrným meziročním růstem tržeb (CAGR) 7 %.



Shire v loňském roce na trh uvedl také produkt v oblasti oční léčby s názvem Xiidra. Ten je určen na syndrom suchých očí, kterým v USA trpí zhruba 30 mil. lidí. Xiidra je jedinou variantou s regulatorně schválenou indikací pro léčbu syndromu suchého oka. I proto Shire v loňském roce mohutně investoval do marketingové kampaně. Za necelý půlrok tak stihl získat zhruba 20 % trhu. Cennější zpráva je však ta, že Xiidra představuje prvotní volbu (v 51 % případů) pro nově příchozí pacienty. Potenciál tržeb Xiidra společnost odhaduje jen v USA na 1 mld. USD do roku 2020. Na americkém trhu má Xiidra exkluzivitu do

roku 2021.



Velmi sledovanou oblastí je také hemofilie. Jedná se o onemocnění, při němž nedochází ke správné srážlivosti krve, pročež postižený trpí krvácivostí. Shire své produkty nabízí v obou podskupinách hemofilie (A, B). Navíc se se svými léky pohybuje na pomyslné škále řešení. Většina pacientů využívá terapie za pomoci specifického koncentrátu srážecího faktoru. Shire disponuje lékem Advate (pro hemofilii typu A), který drží zhruba 40%ní podíl na americkém trhu. Doplňuje ho koncem roku 2015 uvedený lék Adynovate, který vychází ze stejné chemické kompozice, avšak má delší dobu účinku. Dodatečný problém u hemofilie nastane ve chvíli, kdy tělo rozpozná, že vpravený koncentrát je cizího původu. V návaznosti si totiž začne vytvářet inhibitory, které funkčnost léčby minimalizují. Následně je nutné přejít ke specifické léčbě za pomoci tzv. bypassu. I v této sféře se Shire může pochlubit několika léky, z nichž největší pozornost zaslouží Feiba (hemofilie typu A i B) se zhruba 30%ním podílem na americkém trhu. Oblast hemofilie byla v minulých měsících častým terčem dotazů investorů. Shire se totiž připravuje na vstup potenciálně silného konkurenta, kterým je lék ACE-910 od švýcarské Roche. Jeho předností má být schopnost zamezit tvorbě inhibitorů v těle, které neutralizují účinek koncentrátu srážecího faktoru. My nečekáme, že by náběh léku od Roche byl extrémně rychlý. Hemofilie je sférou s velice stabilním chováním koncových uživatelů. Patrné to ostatně bylo v minulých letech při uvedení konkurenčních léků, které nedokázaly dramaticky snížit podíl etablovaných terapií Shire. I proto předpokládáme, že Shire bude schopná udržet tempo růstu tržeb v segmentu hemofilie v indikovaném rozmezí 3 – 5 %.

Shire se chlubí taktéž velice solidním postavením na imunologickém trhu. Přední oblastí zájmu je mj. PID,

tedy onemocnění, v jehož důsledku tělo neprodukuje specifické proteiny nezbytné pro boj s infekcemi z bakterií či virů. K nápravě dysfunkčnosti slouží tzv. imunoglobuliny, tedy protilátky bílkovinové povahy. Trendem poslední doby je změna způsobu vpravení imunoglobulinů do těla, kdy namísto do žíly míří do podkoží. Shire indikuje, že růst imunoglobulinů podávaných nitrožilně dosahuje zhruba 6 %, zatímco v případě podkožní varianty 20 %. I proto předpokládáme rychlé tempo růstu imunoglobulinů Hyqvia a Cuvitru z portfolia Shire.

Výše zmíněné shrnuje klíčové segmenty společnosti Shire. S ohledem na inovativní aktivitu a snahu rozšířit záběr ve sféře vzácných onemocnění je nicméně portfolio ve vývoji výrazně rozmanitější. Nechybí

onkologické léky, které cílí zejména na leukémii, či lék Lialda na chronické onemocnění střevní sliznice, který je dominantní nástrojem léčby před případným přechodem na kortikosteroidy.



Finanční stránka věci

Z finanční perspektivy vyhlížíme hned několik pozitivních aspektů. Plán na dosažení tržeb ve výši 20 mld.

USD v roce 2020 se zdá být spíše odvážným (konsensy počítají s 18,2 mld. USD). My počítáme s hodnotou na úrovni necelých 19 mld. USD. V oblasti ADHD by Shire měl pokračovat v posilování tržního podílu zejména v segmentu dospělých pacientů. Stejně tak počítáme s růstem tržeb o vyšší jednotky procent v divizi imunoglobulinů. V segmentu hemofilie modelujeme tempo na úrovni střední hodnoty společností vytyčeného pásma (3-5 %). Dodatečný potenciál proti našim odhadům vidíme zejména v lécích Xiidra a SHP643. Xiidra je na trhu krátkou dobu (i když s velice slušným náběhem prodejů), SHP643 se na trh teprve dostane (2018). I proto jsme v odhadu jejich příspěvku tržbám v roce 2020 opatrní.

Jan Šumbera