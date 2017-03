Co bude s tabákovými firmami až lidé přestanou kouřit?

Philip Morris International je největší obchodovanou tabákovou společností na světě. V lednu otevřel veřejnosti své nové internetové stránky a na hlavní z nich návštěvníky vítá svou novou vizí: „Vytvořit budoucnost bez kouření.“ U firmy, která minulý rok prodala tabákové produkty za více než 26 miliard dolarů, je to vize zajímavá.

Navíc se na stránkách neobjevuje žádný obrázek nejoblíbenějších cigaret jako Marlboro či Virginia Slim. Namísto toho tu najdeme provokativní otázku: „Jak dlouho bude ještě největší cigaretová společnost vyrábět tabákové výrobky?“

(Zdroj: pmi.com)



Na nedávné tiskové konferenci vytáhl ředitel této společnosti André Calantzopoulos z kapsy něco, co se nazývá IQOS. Právě ten je zčásti zodpovědný za otevřené flirtování s budoucností bez kouření. Calantzopoulos po inhalaci z IQOS ubezpečoval novináře, že jde o naprosto bezpečnou věc, která nijak nepoškozuje životní prostředí. Přístroj funguje tak, že po zmáčknutí tlačítka se v něm zahřeje kovová destička, která zahřeje vložený tabák zhruba na třetinu teploty běžné cigarety. Netvoří se tedy spaliny ani popel a teoreticky by tento způsob inhalace měl být zdravější než kouření cigaret. Na internetu se spekuluje o tom, že název OQOS je zkratka pro „I Quit Ordinary Smoking“, tedy pro „skončil jsem s běžným kouřením“. Calantzopoulos to ale popírá.



Calantzopoulos uvedl, že jeho společnost má několik dalších „platforem“, které hodlá uvést na trh a na jejichž vývoj věnovala více než 3 miliardy dolarů. V západním Švýcarsku dokonce vzniklo vývojové centrum nazývané Cube. Philip Morris se tak podle vedení této společnosti intenzivně připravuje na konec doby běžných cigaret. Na druhou stranu nezaznívá žádný odhad, kdy by k tomuto konci mělo skutečně dojít. Calantzopoulos hovoří jen o „sebenaplňujícím se proroctví“, kdy lidé uvidí, že ti kolem nich používají jiný způsob a sami na něj kvůli tomu budou přecházet. Ke změně ale určitě pomůže i marketing firmy a otevírání nových obchodů zaměřených na prodej IQOS. Lze je nalézt v Evropě a Asii a připomínají mix mezi obchody Apple a Nespresso Boutique.

(Zdroj: pmi.com)



Philip Morris není jedinou společností, která dostala horečku inovací. Odvětví v pozdní fázi vývoje mají obvykle problém s revolučními změnami. Nicméně tabákové společnosti mají tučné zisky a tak se rozhodly, že se o ni pokusí. Sní o tom, že někde někdo změní kouření podobným způsobem, jako třeba Uber změnil taxislužby. Tabákové společnosti se tak začaly chovat jako firmy ze Silicon Valley, financují nové startupy, pořádají konference a vyvíjejí různé aplikace. Globální dominace pak vyžaduje zejména ovládnutí amerického trhu, kterému se může vyrovnat jen trh čínský, který má ovšem vlastního giganta - China Tobacco International. V USA je nyní více než polovina elektronických inhalačních zařízení prodávána společnostmi Reynolds American (42,2 %) a Altria (12,6 %). Altria přitom začala spolupracovat s Philip Morris na uvedení IQOS na americký trh.



Autory jsou Felix Gillette, Jennifer Kaplan a Sam Chambers.



(Zdroj: Business Week)