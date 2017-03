Používané výukové materiály pro jazykovou výuku

Výukové materiály používané v naší jazykové škole pochází z několika zdrojů. Tím prvním jsou standardizované schválené učebnice z různých nakladatelství a zemí.

1) Učebnice

Vhodné učebnice pro obecnou, obchodní či specializovanou angličtinu vybírá metodik ve spolupráci s lektory.

Každá pobočka je vybavena rozsáhlou a často modernizovanou knihovnou, kterou lektoři využívají jako „kostru“ výuky nebo jako doplňující materiál. Titulů máme desítky, na našich pobočkách Vám rádi představíme nejhojněji využívané.

2) Vlastní materiály

Druhým zdrojem je samotná osoba lektora, která vytváří originální materiály přizpůsobené pro svoje studenty, aby procvičovali cíleně potřebnou oblast jazyka, a to kreativním způsobem. Jednat se může o podporu aktivit pomocí textů, kartiček či různých předmětů použitelných pro výuku.

3) Skripta a cvičení

Profesní kurzy, které jsou nastaveny s cílem jazykově proškolit zaměstnance přímo v jejich určitém oboru, vyžadují výuku dle pečlivě zpracovaných skript a s do detailu promyšlenou metodikou. Skripta tvoří naši metodici a v rámci dialogu s lektory pak společně zpracovávají konkrétní materiály. Co se týká slovní zásoby, zaměřujeme se převážně frazeologii a na cvičení, která opakují nebo memorují typické kolokace a gramatické jevy.

4) Autentické materiály

Studenti se při výuce mohou věnovat také aktuálním světovým událostem a zprávám spojeným se světem obchodu. Zdrojem pro to budou především zásadní světová periodika - jejich on-line i dostupné tištěné verze (například The Guardian, International Herald Tribune, The Daily Telegraph, Bridge, Business Spotlight apod.); při práci s autentickými materiály je kladen důraz na správné použití a ukázku frází a slovních spojení, jejich praktické využití, dále na analýzu gramatických jevů; samozřejmostí je, že texty budou využívány k diskusi se studenty.

5) Multimediální učební pomůcky

Mezi multimediální učební pomůcky můžeme zařadit poslechy různých typů (monology, dialogy, mluvčí různých národností v rozmanitých prostředích), videa (jak upravená pro výuku, tak autentická – např. www.ted.com/talks), prezentace anebo CD odstraňující napětí a posilující schopnost učit se cizím jazykům (poslech před výukou).

6) Blended learning

Nejmodernějším a také nejefektivnějším způsobem učení se cizímu jazyku se dnes jeví tzv. blended learning. Jde vlastně o kombinaci klasické prezenční výuky tak, jak jsme zvyklí s výukou online. Ta může být realizovaná pomocí různých medií. Více o blended learning pro Vás připravujeme v samostatném článku, plus o něm budeme detailně hovořit na Slůně Roadshow 2017, na kterou Vás tímto zveme.