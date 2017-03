Fed brzdí vysoká očekávání dolarových investorů

Na příliš velký optimismus o dalším zvyšování úrokových sazeb doplatili po středečním zasedání Fedu někteří investoři do dolaru a amerických aktiv. Zelená bankovka se dostala pod silný prodejní tlak a dolarový index poklesl o více než 1 %. Federal Open Market Committee (FOMC) sice rozhodl o navýšení úrokových sazeb o 0,25 % a sazba federálních fondů se dostala do pásma 0,75 – 1,00 %, ale to se očekávalo. Naopak očekávání forexových trhů ohledně projekce FOMC sazeb do budoucna se nenaplnila, jeden guvernér dokonce hlasoval pro ponechání sazeb na minulé úrovni.

V platnosti však stále zůstává výhled, že sazby půjdou nahoru ještě dvakrát během tohoto roku, což by mělo po uklidnění situace znovu znamenat posilování amerického dolaru. Trh by se mohl aktuálně očistit od slabších spekulantů a následně bychom mohli být svědky skupování propadu a posunu dolaru na nová maxima. Divergence monetárních politik hraje stále ve prospěch dolaru, zejména vůči jenu a švýcarskému franku.

Na druhou stranu začínají hrát roli šumy z Evropské centrální banky (ECB) o tom, že v Evropě by se mohlo vyskytnout zvyšování sazeb ještě před koncem programu kvantitativního uvolňování. Tyto zprávy pomohly vytlačit pár EURUSD až k úrovni 1,08. Pokud by se ECB rozhodla zvyšovat sazby ve druhé polovině roku, znamenalo by to výrazný pozitivní signál pro euro. Výnosy na německých dluhopisech po zprávách vzrostly, ale americké výnosy zůstaly beze změny, což podpořilo čtvrteční růst na páru EURUSD.

Dolarový index aktuálně padá k psychologické úrovni 100,00, kde budou postaveny větší nákupní objednávky. Další support se nachází při minulých minimech na 99,50 a následně na dlouhodobé růstové trendové lince při 98,70. Pokud je americký dolar nad těmito úrovněmi, výhled je stále růstový.

Zajímavé tak bude sledovat, jak se forex vypořádá s nátlakem na americký dolar. Nemyslíme si, že Fed přinesl jakékoliv negativní fundamenty, investoři však příliš počítali s tím, že by centrální banka USA mohla letos zvýšit sazby až čtyřikrát. V každém případě, i očekávané trojí zvyšování sazeb během roku by mělo být velkou podporou dolaru a až se zvířený prach usadí, nákupy zelené bankovky na forexovém trhu mohou opět růst.