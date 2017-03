Akcie se stovkami procent zisků za posledních 12 měsíců

Prudké pohyby cen akcií můžeme vnímat několika způsoby. Pokud například nějaký titul vystoupal prudce nahoru, můžeme k tomu přistupovat tak, že jde o irelevantní informaci. Protože pokud se změnilo něco důležitého, rychlejší investoři, kteří byli zrovna „poblíž“, už to v ceně akcie svými nákupy odrazili. Jsou tu ale i zastánci honění trendů, kteří nevěří v nějaké velmi rychlé úpravy cen na novou „správnou“ úroveň a domnívají se, že jízda na trendech může vydělávat peníze. V podstatě přímo proti nim pak stojí kmen kontrariánů, který věří v přestřelování cen. Tedy v to, že pokud se něco hodně hýbe nějakým směrem, obvykle jde o pohyb přehnaný, který bude po čase korigovat. Je tudíž třeba sázet proti trendu, ne na něj.



Studií snažících se podobná dilemata vyřešit je dlouhá řada a asi nepřekvapí, že jejich závěry nejsou zrovna jednoznačné. Liší se v závislosti na tom, jaké časové období je zkoumáno, na jaké odvětví, trh, či akcie se zaměřují a tak dále. Nechám proto na čtenáři, jak bude interpretovat dnešní postřeh, který se týká prudce posilujících akcií na americkém trhu. Investor Dan Caplinger na stránkách Fool.com vyzdvihuje mimořádnou návratnost, kterou za posledních dvanáct měsíců dosáhly akcie Gol Intelligent Airlines, GW Pharmaceuticals a Cliffs Natural Resources.



Gol je brazilskou leteckou společností a ještě před rokem si nevedl tak dobře, jako jeho známé americké protějšky. Důvodem byly zejména problémy, kterým čelila a do značné míry stále čelí brazilská ekonomika. Nicméně posledních 12 měsíců přineslo tomuto titulu výjimečnou rally. Přispěl k tomu jak makro vývoj v domovské zemi, tak program snižování nákladů a zefektivnění kapacit. Akcie GW Pharmaceuticals si za posledních 12 měsíců připsaly asi 220 % a patří do skupiny poslední dobou hodně populárních a intenzivně diskutovaných marihuanových akcií.



Želízko v ohni



Tématu marihuanových investic jsem se zde i já věnoval před několika týdny a proto přejdu k trochu detailnějšímu pohledu na poslední zmiňovanou společnost: Cliffs Natural Resources. CNR si za posledních 12 měsíců připsal asi 300 % a ještě před několika týdny se návratnost pohybovala blízko 400 %:





Zdroj: FT



Z grafu je vedle výjimečné rally těchto akcií patrná i jejich značná volatilita (beta se nachází kolem hodnoty 1,8), takže určitě nejde sousto pro investory s vysokou averzí k riziku. CNR je těžební společností a zaměřuje se na železnou rudu. Jejími zákazníky jsou ocelárny v USA a společnost tak byla pod značným tlakem v době, kdy na komoditní trhy dorazili medvědi. Živou vodou pro její akcie bylo následně oživení trhu komodit, které přišlo v minulém roce. A v neposlední řadě i očekávání spojené s investicemi do infrastruktury, o kterých tak zaníceně hovoří nový americký prezident a jeho vláda.



Z mého pohledu je tedy nyní CNR zejména indikátorem toho, jak moc trhy věří v realističnost plánů nové americké administrativy. Z tohoto pohledu je zajímavá korekce akcie této společnosti, ke které došlo v posledních týdnech. Analytický konsenzus na FT zatím nijak utržený ze řetězu není – letos by podle něj mělo dojít k určitému zvýšení tržeb, ale příští rok by měl nastat opětovný pokles a celkově by se tržby neměly ani zdaleka dostat na rekordní úrovně roku 2013.



Pokud by byl rok 2016 dobrým vodítkem pro pohled na fundament firmy, tak nemá problémy s generování volného cash flow (provozní tok hotovosti převýšil 300 milionů dolarů a investice dosáhly asi 80 milionů dolarů). Nicméně rozvaha společnosti je značně zadlužená a je dobře, že volné zdroje firma směřuje na snižování dluhu a nesnaží se budit dojem, že má na dividendy. PE založené na ziscích posledních 12 měsíců je na hodnotě 10 a je z něj tedy zřejmé, že investoři jsou si zatím stále vědomi toho, že jde o rizikovou společnost, u které se nehraje o nějaký raketový růst, ale spíše o jednotky procentních bodů růstu.