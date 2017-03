Evropa obchoduje nejednoznačně, Tullow Oil -15 %

Evropské akciové trhy se v závěru týdne pohybují smíšené v těsné blízkosti včerejšího závěru, když se indexům podařilo odmazat úvodní ztráty. Z makrodat dnes bude pozornost nasměrována do Spojených států, kde budou zveřejněna čísla týkající se průmyslové výroby a index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity. Bez jasného směru zůstává i euro, a to na hladině 1,077 EUR/USD.



Výrazný propad si připisuje společnost Tullow Oil, která ztrácí 15,1 % poté, co firma oznámila plán navýšit kapitál o 607 mil. GBP s cílem snížit své zadlužení. Německá K+S oslabuje o 2,5 % v reakci na snížené doporučení ze strany Baader-Helvea, jejichž analytici radí akcie prodávat. Z jednotlivých sektorů se nedaří zejména automobilkám, když o více než procento níže se pohybuje Porsche, Volkswagen, BMW nebo Fiat.



V plusu je naopak provozovatel frankfurtského letiště Fraport. Jeho akcie přidávají 4,4 % díky vylepšenému výhledu na letošní rok a lepším výsledkům za ten minulý. V růstu pokračují aerolinky Lufthansa, které zpevňují o 2,5 % po zvýšeném doporučení od Independet Research.



Celoevropský Euro Stoxx 50 roste o 0,2 %, francouzský CAC 40 o 0,3 %, když britský FTSE 100 zůstává beze změny a německý DAX oslabuje o 0,1 %.