Tesla jde na burzu pro další kapitál

Již ve středu večer oznámila Tesla, že si dojde na burzu pro dalších 1,15 miliardy dolarů. Dodatečný kapitál má pomoct rozjet výrobu očekávaného Modelu 3, do kterého společnost vkládá velké naděje. Sedan se má nabízet za cenu 35 000 dolarů, čímž se má stát dostupný pro širší masu lidí. Při cenovém souboji s klasickou „spalovací“ konkurencí pomůže i skutečnost, že množství států nákup elektrických vozů dotuje.

Již nyní se ale hovoří o zostřující se konkurenci na trhu s elektrickými vozy. Tradiční automobilky si nechtějí nechat ujet vlak a rozbíhají vlastní výrobu. Zatím ale Model 3 rozhodně vzbuzuje zájem, objednávky na nový vůz dosáhly 385 tisíc. Na úvod plánuje Tesla vyrobit 5 tisíc vozů týdně s postupným navyšováním až na dvojnásobek. Zájemci si tak budou muset na automobil ještě chvíli počkat. Navzdory naředění akcií byla

reakce akcionářů ve čtvrtek pozitivní. Akcie Tesly si připsaly 2,47%. Na trhu panoval totiž sentiment, že si Tesla bude muset dojít na burzu pro větší množství prostředků. Na jednu stranu to tedy ukazuje sebevědomí managementu (to ale Tesle, respektive Muskovi nikdy nechybělo), na druhou stranu přetrvává riziko další kapitálové injekce. Tesla obecně řeší problém s hotovostí a v případě problému s distribucí Modelu 3 by mohla opět vyvstat potřeba dojít si na burzu pro další kapitál. Krom toho Tesla plánuje výstavbu dalších továren, v souvislosti s českou kotlinou se hovoří o továrně na baterie. Pro dlouhodobého investora je příběh Tesly právě o bateriích, jelikož současná valuace není samotným prodejem aut ospravedlnitelná.



Pavel Smolík