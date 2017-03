Viceguvernér Hampl: Jsem pro ukončení intervencí na koruně později, než v polovině roku

Viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl je pro ukončení intervencí proti posilování koruny později než v polovině letošního roku. Řekl to v rozhovoru pro dnešní Hospodářské noviny (HN), takový postup by byl podle něj bezpečnější. Dosud členové bankovní rady ČNB opakovaně uváděli, že jako pravděpodobný termín ukončení intervencí vidí polovinu roku.



To zopakoval i Hampl. "Je pravděpodobné, že to nastane kolem poloviny roku," řekl HN. "Kdybyste se ptal jenom na můj osobní názor, na rozdíl od řady tržních hráčů si umím představit, že exit může nastat i o chvilku později," podotkl. "Závazek by se dal opustit o něco později bez dopadu na cenovou stabilitu a hladký průběh exitu," doplnil. O ukončení intervencí bude rozhodovat bankovní rada ČNB, Hampl je jedním z jejích sedmi členů.



Bankovní rada na počátku února zopakovala, že jako pravděpodobný termín ukončení intervencí vidí polovinu letošního roku. Objem intervencí počátkem roku zesílil, v lednu byl nejvyšší od zahájení intervencí v listopadu 2013. Za růstem je podle ekonomů rostoucí inflace a očekávání investorů, že ČNB ukončí kurzový závazek v blízké době.



"Opuštění kurzového závazku je měnové rozhodnutí, které učiníme na jednom ze zasedání bankovní rady a které bude v okamžiku, kdy ho učiníme, oznámeno," řekl Hampl. Neumí si představit, že by mezi rozhodnutím o ukončení intervencí a jeho zveřejněním bylo nějaké prodlení.



Devizové intervence centrální banka zahájila s cílem oslabit korunu a držet její kurz poblíž 27 Kč/EUR. Od počátku v listopadu 2013 do konce letošního ledna intervenovala v objemu zhruba 1,3 bilionu korun. V letošním lednu za nákup eur utratila zhruba 391 miliard korun.

(Zdroj: HN, čtk)