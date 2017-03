Páteční obchodní seance 17. 3. 2017

Pátek 17. 3. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,07 %), S&P500 (-0,16 %) a NASDAQ (+0,01 %).

Evropa: DAX (+0,61 %), CAC40 (+0,56 %), FTSE 100 (+0,64 %).

Čína: Hang Seng (+0,08 %), Shanghai Comp. (-0,77 %), CSI 300 (-0,86 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,35 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář – US trhy 14:30-21:00 hod.

-------------------------------------------------------------

Dnes v Německu začíná zasedání ministrů financí zemí G20

Trump se dnes setká v Bílém domě s německou kancléřku Merkelovou.

-------------------------------------------------------------

EUR: (11:00) – Obchodní bilance

GBP: (13:00) – Čtvrtletní report BOE

USA: (14:15) – Průmyslová produkce a využití průmyslových kapacit

USA: (15:00) – Spotřebitelská důvěra (University of Michigan)

USA: (18:00) – Týdenní změna počtu US ropných věží (Baker Hughs)

------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy zakončily čtvrteční obchodní seanci smíšeně bez významnějších pohybů. Dozvuky středečního zasedání FEDu nevydržely. Sektor zdravotnictví a utilit odepsaly po zhruba procentu kvůli prezidentu Donaldu Trumpovi.

Na propadu se podepsal Trumpův návrh rozpočtových škrtů. Ty nejcitelněji pocítil právě sektor zdravotnictví, u kterého Trump navrhl osekat rozpočet o 18 %. Z toho více jak třetina (6 mld. USD) se týká Národního ústavu zdraví, který měl doposud celoplošnou politickou podporu a byl hlavním motorem biomedicínského výzkumu. Další škrty se pak týkají ministerstva pro životní prostředí (-31 %), zahraničí (-29 %), vnitra (-12 %), vzdělání (-14 %), energetiky (-6 %) a spravedlnosti (-4 %). Přidáno naopak dostane segment obrany (+10 %) či vnitřní bezpečnost (+7 %). Co však v návrhu chybí, je slibovaný bilion dolarů určený do infrastruktury. Teď zbývá jen čekat, zda tento návrh bude přijat americkým Kongresem.

Bankovní rada Bank of England rozhodla ponechat dosavadní nastavení monetární politik beze změny (sazby: 0,25%, QE 435 mld. + 10 mld.). Hlasování proběhlo v poměru 8:1 v tento prospěch.

Dnešní obchodní seance už nebude podpořena další dávkou důležitých makrodat. Za zmínku stojí pouze americká průmyslová produkce a večerní statistiky nových aktivních ropných věží v USA. Dnes začíná zasedání ministrů financí zemí G20 v Německu. Důležité bude sledovat doprovodné komentáře a závěry ze setkání německé kancléřky a nově zvoleného prezidenta USA. Lehkou brzdou pro evropské trhy nyní může být posilující euro, které reaguje na výsledky nizozemských voleb. Další vývoj na páru s dolarem bude závist na tom, jak tento výsledek ovlivní blížící se volby ve Francii, které startují od 23. dubna. Do konce března by měla britská premiérka Theresa May aktivovat článek 50 o vystoupení VB z Evropské unie.