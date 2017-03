Fidelity: Revoluce ve světové energetice. Obnovitelné zdroje už převálcovaly uhlí

Čína investuje do alternativních zdrojů energie v současnosti dvakrát více než USA. Peking zároveň zastavil stavební práce na přibližně dvou stovkách plánovaných uhelných elektráren. I když jsou veřejné služby považovány za defenzivní, stabilní a z hlediska příjmů výhodný sektor, klasická podoba tohoto odvětví se bude výrazně měnit, říká analytička Wen-Wen Lindroth ze společnosti Fidelity International.

Navzdory politickému programu Bílého domu, který se snaží regulaci ochrany životního prostředí omezit, vzroste důraz na obnovitelné zdroje, a to na úkor výroby energie z fosilních paliv, říká také expertka. „Ani případné odstoupení USA od zlomové Pařížské dohody o ochraně klimatu by nemuselo mít zásadní význam,“ dodává. Mohlo by sice nepatrně zpomalit růst obnovitelných zdrojů, ale dlouhodobá globální trajektorie je již dávno nastavena a podporuje ji technologický pokrok.

Každý den je v USA instalováno více než půl milionu nových solárních panelů. Naopak výroba elektrické energie z uhlí zaznamenává ve Spojených státech dlouhodobý strukturální pokles. V současné době je už nejvýznamnějším americkým energetickým zdrojem zemní plyn. Finanční podpora obnovitelných zdrojů je zakotvena v americké legislativě, která bude platit minimálně do roku 2020, a toto odvětví je nejsilnější v republikánských státech, které jsou zpravidla největrnější. „Neúprosně rotující lopatky větrných turbín (spolu s pracovními místy, jež představují) utnou jakýkoli politický pokus o svou demontáž,“ upozorňuje Wen-Wen Lindroth.

Obnovitelné zdroje předstihly v roce 2015 uhlí na pozici nejvýznamnějšího přispěvatele k nové globální energetické kapacitě. Spojené státy na tomto poli ostře soupeří s Čínou, která se rychle staví do úlohy budoucího lídra oboru a již nyní každoročně investuje více než 100 miliard dolarů do své domácí zelené energetiky (více než dvojnásobek obdobných výdajů Spojených států). V zahraničí přitom vydává více peněz než Spojené státy na takové projekty, jako jsou větrné farmy, solární a vodní elektrárny či výroba lithia pro baterie elektromobilů. Do roku 2020 hodlá Čína investovat dalších závratných 363 miliard dolarů do domácí čisté energetiky. Čínská vláda už také zastavila stavební práce na přibližně dvou stovkách plánovaných uhelných elektráren, potenciálně představujících zhruba 105 gigawattů energetické výrobní kapacity. To je výrazně více než třeba úhrnná energetická kapacita Británie ze všech zdrojů dohromady.

(Zdroj: Fidelity Investments)