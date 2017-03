Recept na zastavení odlivu zákazníků? U McDonald´s mobilní objednávky

Mysleli jste si, že v éře chytrých telefonů si do svého přístroje nahrajete aplikaci a bez námahy si po cestě domů objednáte přes mobil nějaký šťavnatý hamburger od McDonald Corp? Tak na to (v Evropě) zatím zapomeňte, firma totiž teprve tento měsíc chystá start dlouho očekávaného mobilního objednávání jídel. A vysvětluje to tím, že je lepší přijít pozdě, než neuspět kvůli nástrahám.

McDonald´s Corp si podle zjištění agentury Reuters dal záležet na odstranění „dětských“ nemocí u mobilních aplikací na objednávání jídel a nápojů konkurence. Hlavním „odstrašujícím“ příkladem je v této souvislosti uváděn řetězec Starbucks Corp. Plány McDonaldu jsou jasné – do konce roku má být mobilní aplikace McDonald ´s k dispozici ve všech téměř 14 000 restaurací v USA a 6 000 zařízení v Kanadě, Velké Británii, Francii, Německu, Austrálie a Číně. A i když firma uznává, že projekt má svá rizika a zpoždění, Steve Easterbrook, generální ředitel společnosti, to řekl agentuře Reuters jasně: „Mobilní telefon je způsob, jak získat zpět zákazníky po čtyřech letech oslabování návštěvnosti našich restaurací.“ A proto nesmí selhat. Nehledě na nový zážitek, který zákazníky pomůže utvrdit v dojmu, že využívají poslední technologické vymoženosti při konzumaci tak tradičních služeb, jakou je objednání hamburgeru.



Faktem ale je, že na zprovoznění mobilní aplikace je vázáno na řadu dalších operací. Většina majitelů amerických restaurací totiž bude muset nejen aktivovat obsluhu zákazníků i přes mobilní objednání, ale také přizpůsobit provoz ve výrobních částech restaurací novému stylu objednávek. Rizikem mohou být náklady, spojené s neuskutečněním objednávky, s poukazem na nepotvrzení příkazu, neodeslání objednávky přes mobil, či jiný důvod. Nutné tak bude přizpůsobit pracovní postupy, rozvrhy a personální obsazení mobilním technologiím.



Agentura Reuters v této souvislosti uvedla, že na rozdíl od jiných aplikací bude ta od McDonald´s sledovat polohu zákazníka, aby zajistila, že jeho objednávka je odesílána do té správné restaurace a načasována tak, aby jídlo nebylo ponecháno svému osudu. Kdy zákazník přijde do restaurace, aplikace ho požádá o potvrzení a zaplacení před odesláním objednávky do kuchyně. Finální verze aplikace bude schopná dát zákazníkům na výběr, kde si jídlo mohou vybrat, zda v restauraci, nebo u okénka průjezdního výdeje, případně jinak. McDonald řekl, že automatizace činností restaurace kvůli zavedení mobilního objednávání sníží transakční časy, omezí chyby a uvolní pracovníky pro práci jako dodávka jídel do aut, či pomoc s mobilními objednávkami. Takže vítejte v nových časech!

V této souvislosti by se pochopitelně mohla vynořit otázka, kdy tyto nové časy dorazí i do tuzemska. V České republice firma v posledních letech investuje do rozvoje elektronických samoobslužných kiosků. McDonald´s, kterému v tuzemsku konkurují řetězce jako KFC a Burger King, investoval za čtvrt století do rozvoje svých restaurací v Česku pět miliard korun. Loni tržby restaurací se zlatými obloučky přesáhly 4,5 miliardy korun. Česko je jednou ze zhruba stovky zemí, kde největší světový provozovatel restaurací rychlého občerstvení působí.

Vývoj akcií firmy za posledních pět let do středy 15. března:

Zdroje: Reuters, ČTK, Patria.cz