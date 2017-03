Summary: Tržby Lufthansy píšou nečekaně lepší příběh. V Oraclu se to hlavní děje pod povrchem

EVROPA:



Deutsche Lufthansa



Německé aerolinky hospodařily v roce 2016 s provozním ziskem ve výši 1,75 mld. USD (-3,5 %), překonávajíce tak tržní predikce udávající 1,72 mld. USD. Tržby po přepočtu na pasažéra za poslední kvartál roku sice klesly o 6 % yoy, nicméně trh odhadoval ještě horší scénář (-8 % yoy). Pokles zpomalil zejména na americkém kontinentu (-7 % yoy proti -12 % yoy 3Q16), a kompenzoval tak zhoršující se Evropu (-4,5 % yoy proti -3 % yoy 3Q16). Jednotkové náklady ex-fuel klesly o 6 % yoy.



Výhled na rok 2017 předpokládá snížení jednotkových nákladů ex-fuel o 2,5 %. Tento pozitivní vývoj ale udusí vyšší ceny paliva a nižší tržby. Provozní zisk by měl proti roku 2016 poklesnout jen mírně, což je určitě lepší scénář než ten, se kterým počítaly trhy (tj. 1,5 mld. USD). Dobrý výhled spolu s dnešní optimistickou náladou trhu poslaly akcie Lufthansa vzhůru o 6 %.

USA:



Oracle Corp.



Tržby Oracle v předešlém kvartálu vykázaly 3% meziroční růst na 9,3 mld. USD. Provozní marže překročila očekávanou hodnotu 41,3% o 60 bps (tj. 41,9%) a čistý zisk po přepočtení na akcii (non-GAAP) nakonec vyskočil o 8 % na 0,69 USD, čímž s přehledem překonal tržní očekávání stanovená na 0,62 USD. Nemalou zásluhu mají na tom o 20 % YoY nižší rezervy na daň z příjmů, které v tomto kvartálu činily 460 mil. USD. Dopad měnových výkyvů na čistý zisk byl zanedbatelný.



To nejdůležitější se ale odehrává jako obvykle pod povrchem. Oracle v současnosti následuje trend celého odvětví a poskytování svých služeb převádí na cloudový model. Přechod to ale nebyl jednoduchý, jelikož růst tržeb z cloudu nebyl schopen kompenzovat pokles tradičního prodeje licencí. Management slíbil brzké obrácení tohoto negativního vývoje a minimálně předešlý kvartál jeho slova potvrdil. Výnosy z nových licencí se meziročně sice propadly o 16 % (tj. o 270 mil. USD), avšak cloudové služby (SaaS & Paas + IaaS) si meziročně připsaly obdivuhodných 70 %. Vyjádřeno v absolutních číslech se díváme na meziroční růst o 500 mil. USD. Údržba zůstala meziročně beze změny na 4,7 mld. USD.



Jelikož výhled pro současný kvartál předpokládá růst hlavní části cloudu (SaaS & PaaS) o dalších 82 až 86 % yoy, nemělo by se jednat jen o jednorázový pozitivní výkyv. Akcie Oracle na oznámení reagují 7% skokem směrem vzhůru.