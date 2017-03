BoE nechala sazby v klidu. Hlasování ale 8:1 a někteří další už také zvažují

Bankovní rada Bank of England dnes rozhodla ponechat beze změn nastavení sazeb a také celkové měnové politiky ( repo 0,25%, QE 435 mld. + 10 mld.). Hlasování však proběhlo v poměru 8:1 v tomto smyslu. Pro zvýšení sazeb byla Kristin Forbesová, která se obává negativního vlivu rostoucí inflace způsobované oslabováním měny.Podle komentářů někteří další centrální bankéři začínají uvažovat o případném zvyšování sazeb, jež by mělo za úkol krotit přílišný růst inflace při nedostatečně silném růstu ekonomiky Na adresu stimulací ze strany centrální banky zaznělo, že postupné utlumování programů během následujících 3 let by mohlo být adekvátní celkovému ekonomickému vývoji. Libra po oznámení překonala ranní nejistotu vůči dolaru a nyní výrazněji posiluje.