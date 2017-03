Seriál VOLBY 2017: KDU-ČSL chce daňově zvýhodnit lidi, kteří jezdí hromadnou dopravou

Lidovci možná vytvoří volební koalici se Starosty, ačkoli mají odlišný názor na elektronickou evidenci tržeb. Do budoucna slibují podnikatelům daňový klid, ale zároveň chtějí všem pomoci “negativní ekologickou daní”, která má omezit osobní automobilovou dopravu.

“Ve svém volebním programu se KDU-ČSL zavázala bojovat s daňovými úniky a zavést pořádek ve výběru daní. Dvěma hlavními nástroji jsou kontrolní hlášení a elektronická evidence tržeb (EET),” otevírají lidovci na svém webu kapitolu Ekonomika.

Mezi přední kritiky nových regulací patří Petr Gazdík, předseda v hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Varuje, že kvůli další administrativní zátěži mohou zaniknout například malé živnosti nebo hospody na vesnicích, což urychlí vylidňování venkova.

Právě KDU-ČSL a STAN přitom jednají o volební koalici. Jak vyřeší rozpor ohledně elektronické evidence tržeb?

Výjimku z EET mohou dostat neplátci DPH

“Určitě se budeme s KDU-ČSL o podobných otázkách bavit a budeme se snažit dosáhnout kompromisu,” odpovídá Karel Kreml, tiskový mluvčí STAN. Ekonomický program nechce upřesňovat, protože “priority stále nejsou uzavřené”.

Diplomaticky reaguje také ekonomický expert lidovců, poslanec Jaroslav Klaška: “Zatím mi není známo, že bychom se STANem téma daňové kontroly diskutovali a řešili.” Lidovci prý dlouhodobě navrhují, aby elektronickou evidenci nemuseli zavádět “nejmenší podnikatelé, zejména lidé provozující vedlejší podnikatelskou činnost do určitého limitu”. Zvažují také výjimku pro řemeslníky, jejichž obrat za posledních 12 kalendářních měsíců nepřekročil milion korun, a nemusejí tedy platit daň z přidané hodnoty.

Elektronická evidence tržeb je zaváděná průběžně: od loňského prosince pro ubytovací a stravovací služby, od letošního března pro maloobchod a velkoobchod, v první polovině roku 2018 přijdou na řadu další podnikatelé, kteří přijímají od zákazníků peníze v hotovosti. Lidovci potom přejí soukromníkům období daňového klidu, respektive chtějí nás motivovat, abychom jezdili raději hromadnou dopravou, než osobním vozem.

Cena tramvajenky odečtená z daňového základu

“Automobilů a jejich kolon přibývá, exhalací taky, parkování je stále složitější, zdržení rovněž stojí nemalé náklady. Proto potřebujeme ještě více podpořit veřejnou dopravu, zejména při pravidelných cestách do zaměstnání a škol,” uvažuje Klaška. Má představu, že by si podnikatelé, zaměstnanci a rodiče malých dětí odečítali náklady na ekologičtější cestování z daňového základu. Seniorům by na tramvajenky, šalinkarty a podobné jízdné přiznal výraznější slevy.

Do výpočtu čisté mzdy tak teoreticky vstupuje další proměnná – vedle povinných pojistných odvodů, řady dosavadních slev, zvýhodnění, bonusu a případně také několika daňových pásem, které navrhují sociální demokraté a komunisté. Finančnímu úřadu by tedy přibyla práce, a proto vyvstává otázka, zda nezvolit jednodušší řešení.

Například ve Frýdku-Místku mohou občané, kteří městu nic nedluží a mají speciální čip (za 299 Kč, roční kupón stojí navíc 1 Kč), jezdit hromadnou dopravou zdarma. Město tak snížilo náklady na jednoho cestujícího, protože sice oproti dřívějšku musí doplácet asi 10 milionů Kč (celkem dává za veřejnou přepravu kolem 65 milionů Kč) ročně, ale počet pasažérů stoupl o více než třetinu.

Petr Woff