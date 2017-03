12.h - Evropa si užívá růstu dolarových sazeb, vše je tak akorát, dolar oslabuje, ropa silnější, BCPP v plusu

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne výrazněji rostou. Investoři pozitivně hodnotí především včerejší rozhodnutí Fedu, který zvýšil sazby tak, jak se očekávalo. V doprovodných komentářích trh pak centrální banka neuvedla nic, co by naznačovalo přílišnou akceleraci ekonomiky a možný rychlejší růst sazeb, který by byl vnímám zřejmě již jako rizikový pro zdravý vývoj ekonomiky Jinými slovy, ekonomika si vede dobře a "tak akorát", aby se to zdálo řízené ...Pozitivně působí také určité oživení v sektoru surovin podpořené akviziční aktivitou jeho lídrů.Pozitivně působí i určité uklidnění napětí kolem voleb v Holandsku, kde se nenaplnily obavy z možného vítězství radikálních anti-EU sil. Euro v průběhu dopoledne silněji posiluje proti dolaru . Ten výrazněji ztrácí také vůči libře a japonskému jenu. Ropa dopoledne lehce v plusu. Oslabování dolaru je obecně prospěšným motivem. BCPP v průběhu dopoledne roste zhruba polovičním tempem oproti svým evropským protějškům. Hlavní slovo má silnější růstová korekce na ČEZu , daří se také akciím Erste a Monety.Korekcí po několika dnech růstu procházejí akcie Fortuny, nedaří se akciím Unipetrolu , jež po nejasných komentářích vedení směrem k dividendám klesají pod hranici 220 Kč