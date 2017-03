Cramer se připravuje na největší propad trhů od r. 2006, rizikových faktorů je hned několik, hodně souvisí s růstem sazeb

Komentátor Jim Cramer včera jmenoval několik výrazně rizikových faktorů majících potenciál vyvolat výraznou korekci aktuálně přebujelých trhů.Prvním možným spouštěčem nejsilnějšího propadu od roku 2006 by mohly být dolarové sazby. Fed včera dolarové sazby zvýšil a trh čeká v tomto roce celkem trojí obdobný zásah. Pokud bude ale tempo růstu US ekonomiky vyšší než je spojené se zmíněnými 3 zvýšeními a tlak na sazby bude výraznější, tak přílišný růst sazeb může velice rychle přivodit problémy při tvorbě firemních zisků. Na návrat jejich zpomalování nejsou trhy v tuto chvíli vůbec připraveny vzhledem k bezbřehému optimismu a důvěře v pozitivní vliv stimulačních opatření nového US prezidenta.Pomyslným lakmusovým papírkem bude postoj trhu a analytiků vůči realitnímu sektoru, který jen a vývoj sazeb velmi citlivý. Pokud se objeví vlna snižování výhledů pro realitní tituly, bude to varováním, že se nastíněný negativní scénář začíná naplňovat.Dalším okruhem, který bude vůči přílišnému růstu citlivý budou sektory navázané na spotřební zboží.Problémy by se mohly dotknout také aktiv s dlouhou dobou zhodnocení, jako jsou například biotechnologie respektive všechny akcie , u kterých se hraje především na budoucí zhodnocení, než na aktuálně prezentovaná čísla. Pokud dojde k rychlejšímu růstu sazeb potažmo inflace ovlivní to s největší pravděpodobností negativně snahy takových firem po tvorbě zisku a sníží to chuť investorů podstupovat dlouhodobě zvýšené riziko s nimi spojené.Cramer vyjádřil určité obavy také o směrování Washingtonu, který se v minulém týdnu vytasil se svou verzí "Obamacare", která se nyní zdá být prioritou nové administrativy. To by ovšem odsouvalo do pozadí daňovou reformu, od které se především odvíjela a stále odvíjí výrazná akciová rallye.Velkým rizikem je podle Cramera také otázka přeshraničních cel, jež by mohly být citelnou komplikací především pro retailové prodejce. Ti by mohli být nuceni k dalšímu zvyšování své efektivity a to především prostřednictvím propouštění. Menší prodejci nebudou schopni ustát tlak větších řetězců operujících s menšími jednotkovými náklady.