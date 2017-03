Auta: Nejlepší únor od roku 2008

Při pohledu na registrace aut v EU se každý měsíc dere na mysl otázka, jak dlouho to ještě může trvat, tedy kolik měsíců či let ještě může růst poptávka po nových autech, která je už nyní rekordní. Už čtyři roky po sobě totiž zájem o nové vozy soustavně narůstá v ročním vyjádření až na současných 14,8 mil. Jen pro připomenutí, v době největšího strádání automobilek (2013) to bylo o tři miliony méně než nyní.

V únoru sice registrace nových vozů vzrostla meziročně jen o 2,2 %, nicméně nešlo ani tak o první známky nasycenosti trhu, jako spíše o efekt vysokého srovnávacího základu z předchozího roku. Loni v únoru totiž největší trhy v rámci EU rostly dvouciferným tempem (například Německo +12 %, Francie +13 % atp.), což se muselo podepsat na výsledcích letošního února. Právě na německém, francouzském, britském a irském trhu totiž došlo k propadu (lépe řečeno korekci), který ovšem zatím nijak nemění dosavadní pozitivní trend automobilového trhu v těchto zemích. Pozitivně navíc vyznívají i průzkumy mezi spotřebiteli, které naznačují, že poptávka po nových osobních autech není ještě zcela nasycená. Nejenom v ČR, kde ovšem data o registracích bereme s určitou rezervou, ale i v Německu, Rakousku nebo například v Dánsku.

Je už však třeba počítat s tím, že dynamika celého trhu bude pozvolna slábnout. Jestliže ještě v loňském roce poptávka po autech rostla o více než 7 %, v roce letošním může její růst zvolnit na přibližně polovinu. I tak ovšem půjde o zhruba půl milionu vozů navíc, z nichž největší část se bude realizovat v Německu.

A jen pro zajímavost, jak dopadly únorové výsledky z pohledu značek? Vítězem je tentokrát Toyota (tržní podíl +0,7 procentního bodu), Fiat (+0,5), Renault (+0,4). Největší ztrátu tržního podílu aktuálně zaznamenává VW a PSA. Komu by se zdál únor příliš krátký pro hodnocení úspěšnosti, tak lze dodat, že ani po započítání ledna se jména „vítězů“ a „těch ostatních“ v podstatě nezmění.