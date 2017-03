Technická analýza: Euro po volbách v Nizozemsku a Fedu skokově posílilo

Americká centrální banka zvedla úrokové sazby do pásma 0,75 – 1 %. Výhled do roku 2017 se však nemění a trh očekává stále „pouze“ dvojí zvýšení. Zároveň je znám výsledek voleb do poslaneckého parlamentu v Nizozemsku, ten je pro euro pozitivní. Díky výše uvedeným zprávám se euru podařilo prorazit hodnotu 1,0700 EURUSD.

EURUSD: Měnový pár se pohybuje pod týdenní rezistencí R1. Oscilátor relativní síly RSI se nachází ve vyšší neutrální oblasti. Aktuálně při 67 bodech. Parabolický trendový indikátor SAR signalizuje up-trend.



Preferovaný scénář: SHORT pozice. Kurz eurodolaru se zastavil o týdenní rezistenci R1 a momentálně si vytvořil prostor pro korekci. První zastávkou může být oblast EMA 100, hodnota 1,0700 EURUSD a denní pivot.

Alternativní scénář: LONG pozice. Alternativně by euro po proražení týdenní rezistence R1 mohlo dále posilovat nad 1,0750 EURUSD.





Kontraindikátor SSI se nachází na úrovni -1,88. Celkem 35 % obchodníků se nachází v long pozici.- 1,0831- 1,0783- 1,0646- 1,0557