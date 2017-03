Wall Street Closing Bell & výhled na 16. 3. 17

Grant Capital a.s. / Nejlepší spojení s akciovými trhy



Obchodníci se dnes dočkali závěrů zasedání FEDu a hlavní indexy si polepšily o více než tři čtvrtě procenta.V zeleném se dnes pohybovaly všechny sektory, nejlépe si však vedly základní materiály, které přidávaly přes dvě a půl procenta. Se ziskem půl procenta zaostávaly finance Ropa si dnes polepšila nejen vlivem dolaru , ale také poklesem stavu zásob komodity i přes jejich očekávaný růst. Cena ropy se v závěru dne pohybovala u 48,8 USD za barel. FED po dvoudenním zasedání zvýšil úrokové sazby do pásma 0,75-1,0 %, tedy v souladu s očekáváním. Na dolar však dolehly informace, že letos nás pravděpodobně čeká ještě dvojí zvýšení sazeb, přičemž někteří předpokládali číslo vyšší. Dolar na páru s eurem ztrácel k hodnotě 1,07. Zlato reagovalo na ztráty dolaru růstem a to k ceně 1219 USD za unci a cena dluhopisů vzrostla. Inflace se přibližuje stanovenému dvouprocentnímu cíli, kde by se měla stabilizovat. Naproti tomu jádrová inflace prozatím zaostává a měla by růst v horizontu příštích let. FED ponechal výhled letošní výše HDP na původním odhadu 2,1 %, o jednu desetinu procenta pak zvýšil výhled na rok příští a i pro rok 2018 tak je výhled HDP na úrovni 2,1 %.Zítřek bude, co se týče zpráv, klidnější. Zveřejněny budou tradičně počty žádostí v nezaměstnanosti , vývoj počtu stavebních povolení a zahájených staveb domů, v Evropě to budou inflační čísla indexů spotřebitelských cen a Bank of Japan bude rozhodovat o nastavení úrokových sazeb Modelové portfolio prodalo VALE a DF.Podrobnosti o modelovém portfoliu naleznete na adrese: