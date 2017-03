Přemýšlíte co s dětmi v době prázdnin? Pošlete je na letní jazykový kurz do zahraničí

Chcete, aby děti zažily neobvyklé dobrodružství a zároveň se něco naučily? Pošlete je na letní jazykový kurz do zahraničí. Poznají nové místa, novou kulturu a ještě se zlepší v jazyce.

Většina zahraničních škol, které se přes rok zabývají výukou převážně dospělých, pořádá o letních prázdninách jazykové kempy pro děti a teenagery. Vybírat můžete z velké škály škol po celém světě, ať to je Anglie a její slavná univerzitní Cambridge, nebo pobřeží Španělska, Francie, Portugalska nebo destinace v zámoří jako Kanada nebo Nový Zéland.

Letní jazykový kurz je skvělou příležitostí, jak si osvojit cizí jazyk v běžném mluveném projevu v každodenních situacích, ale také k poznání cizí země a její kultury a v neposlední řadě k navázání přátelství s dětmi z jiných zemí.

Každá škola nabízí nejen výuku jazyka, ale i bohatý odpolední a večerní program.

Děti jsou rozřazeny dle věku do skupin o maximálním počtu 14 dětí/1 skupina, kdy se dbá rovněž na to, aby skupiny byly národnostně různorodé. Učebny jsou moderně vybaveny, včetně moderních technologií, aby výuka byla co nejvíce zábavná. Teenageři 14-17 let mají také dopolední výuku delší než děti ve věkovém rozpětí 8-13 let. Rozřazení podle věku dává lektorovi možnost volit učební témata tak, aby byly do výuky aktivně zapojeny všechny děti a výuka byla pro ně zajímavá. Také se předpokládá, že si vrstevníci budou lépe rozumět i v mimoškolních aktivitách.

V dopolední výuce se lektor věnuje slovní zásobě, rozvíjí se mluvený projev, psaní a poslech. Děti zpracovávají projekty k místům, které následně o víkendu navštíví. Rovněž mají „domácí úkoly“, které si lektor následující den kontroluje.

Po společném obědě následuje blok odpoledního programu, kdy se děti mohou věnovat sportu (volejbal, tenis, plavání, badminton apod.), divadlu, modelářství, zpěvu, tanci, nebo mohou odpočívat.

Po večeři, která je také společná, je denně zajištěn večerní program jako: diskotéka, karaoke, divadelní scénky, kino apod.

O víkendu, kdy jazyková výuka neprobíhá, se konají celodenní nebo polodenní výlety do okolních měst.

Mladší děti ve věku 8-13 let jsou ubytování na koleji ve společných pokojích a je zde 24 hodinový dozor. Teenageři 14-17 jsou většinou ubytováni v hostitelských rodinách.

V případě nutnosti je pro děti po celou dobu pobytu zajištěno i lékařské ošetření.

Samozřejmostí je vyzvednutí dítěte na letišti a při odjezdu pomoc s odbavením.

Pokud uvažujete o jazykovém vzdělání svých dětí v zahraničí, je určitě letní jazykový prázdninový kurz tou nejlepší volbou.