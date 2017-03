IEA: Odsát ropu potřebuje čas. Držte nervy na uzdě

Globální zásoby ropy se v lednu zvýšily, což se stalo poprvé za půl roku. Pokud ale velcí těžaři vydrží a nepřestanou dodržovat dohodnuté limity produkce, může se na trhu objevit schodek, a to už v tomto pololetí, odhaduje Mezinárodní energetická agentura (IEA). Pro ty, kdo by už na přezásobeném trhu s ropou chtěli vidět rovnováhu, má jediný vzkaz: Být trpělivý a držet nervy na uzdě.

Ropné zásoby v nejbohatších zemích světa stouply v lednu na více než 3 miliardy barelů, což je první nárůst od července. Jak je možné, že se zásoby zvýšily, když ropný kartel OPEC, Rusko a další ropní partneři mají od ledna svoji produkci ropy omezovat?

Pařížská agentura to vysvětluje „neúnavnou“ těžbou kartelu z doby, než se jeho členové na škrtech v závěru roku dohodli. Po celém světě je přitom možné pořád najít uskladněnou ropu, která byla určena na vývoz. V rámci toho rostou i ropné zásoby v USA, které ovšem dohodou vázany nejsou. „Stěží proto překvapí, že se nevstřebané ropy nahromadilo tolik,“ uvádí také IEA.

Jak je to se samotným dodržováním ropné dohody? Podle agentury se v lednu a v únoru dodržovala (z historického hlediska na drtivých) 98 procent. Bylo tomu tak ale hlavně díky Saúdské Arábii, která utahovala kohouty ještě v průměru o 35 procent více, než na kolik se zavázala. Čísla z 11 kooperujících nečlenských států OPECu jasná nejsou a podle agentury asi tak slavná nebyla. Jejich plnění ropné dohody odhaduje předběžně jenom na 37 procent.

Pokud ale skupina dokáže dodržovat současná omezení produkce do června, kdy její pakt vyprší, mohl by se už v tomto pololetí objevit na trhu schodek 500 000 denních barelů. „Těm, kdo se dívají po návratu rovnováhy na trh s ropou, vzkazujeme, že by měli být trpěliví a držet nervy na uzdě,“ uvádí IEA podle Reuters.

Studenou sprchu dali ropnému trhu v úterý sami Saúdové, když sdělili, že království, které je hegemonem ropného kartelu, zvýšilo minulý měsíc těžbu na 10 milionu barelů denně. Vyjádření srazilo oba přední ukazatele světových cen ropy Brent a WTI. Dnes ale ropa ztráty maže, což v případě americké lehké ropy (dubnový kontrakt na burze Nymex) znamená zotavení nad 48 dolarů za barel. Jedním z faktorů by mohla být i očekávaná týdenní data o amerických zásobách "černého zlata". Ty podle soukromé americké organizace API klesly minulý týden o víc než půl milionu barelů.

Jsou to právě americké zásoby ropy a aktivita tamních těžařů, co trh s ropou teď velmi pozorně sleduje. Právě zprávy o navyšování amerických zásob pomohly nedávno srazit ceny na skoro stejnou úroveň, kde byly 30. listopadu, kdy historická ropná dohoda nabyla jasnějších obrysů. V případě Brentu to znamená méně než 52 dolarů za barel. Brent se naposledy obchodoval kolem 51,7 dolarů za barel.

Zdroje: IEA, Patria.cz, Reuters