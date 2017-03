Citi: Vítězství Le Penové by vymazalo 25% hodnoty tamních bankovních akcií

Podle analytiků americké Citigroup by vítězství Marine Le Penové ve francouzských prezidentských volbách mohlo vymazat až 25% hodnoty tamních bankovních titulů. Analytici banky sice vidí pravděpodobnost, že Le Penová skutečně zvítězí jen jako velmi malou nicméně překvapivé výsledky britského referenda o Brexitu a výsledky US voleb naznačují, že je třeba počítat se vším.Le Penová chce opustit eurozónu, obnovit nezávislost vlastní centrální banky a přejít na vlastní měnu. To vše by v případě naplnění mohlo výrazně negativně dolehnout na bankovní tituly a také na francouzské vládní dluhopisy . Nejvíce pod tlakem by se ocitly pravděpodobně akcie Société Générale, jež by mohly propadnout až o 38% kvůli svému zaměření na domácí trh, větší expozici vůči vládním dluhopisům a rozsáhlejším aktivitám investičního bankovnictví. Akcie Credit Agricole by mohly oslabit o 30%, akcie Natixis o 34% a akcie BNP Paribas pak jen o 23%.