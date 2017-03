UK - nezaměstnanost nejnižší od r. 1975, platy ale zpomalují

Míra registrované nezaměstnanosti ve Velké Británii v posledních třech měsících do konce ledna poklesla na 4,7%, což je nejníže od roku 1975.Počet pracujících se v lednu zvýšil o 92 000 na 31,9 miliónu, což byl největší nárůst od loňského léta. Hlavní zlepšení o plných 136 000 přišlo ze směru pracujících na plný úvazek.Počet podnikatelů se zvýšil o 49 000 na rekordních 4,8 miliónu. Jejich podíl na celkovém počtu pracujících se zvýšil na 15% oproti 13% v roce 2008.Průměrný plat zpomalil růst na 2,3%. Reálné příjmy zaznamenají kvůli oslabující libře a rostoucí inflaci s největší pravděpodobností nejhorší rok od r. 2013. To by mohlo respektive mělo utlumit aktivitu spotřebitelů, která je klíčová pro růst ekonomiky . Slabší růst mezd by mohl znamenat menší riziko růstu sazeb, lež jsou stále na rekordně nízkých úrovních.Platy očištěné o vliv inflace rostly do konce ledna jen o 0,8%, což je nejméně od roku 2014. Za samotný leden mzdy po očištění pouze stagnovaly.Podle vládních odhadů by nezaměstnanost letos měla dosáhnout v průměru úrovně kolem 5,1%. Počet lidí bez práce by měl růst o cca 100 000