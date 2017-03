EU tlačí UK, aby zahájila jednání o Brexitu až v červnu

EU se snaží přimět Británii, aby zahájila jednání o Brexitu ne ještě do konce března, ale později až v červnu. Členské státy EU plánují schůzku, která by měla autorizovat zahájení rozhovorů o odloučení na 20. červen. Evropské summity, jež by měly hledat základní rámec brexitu , by se mohly konat v průběhu dubna a května.Odklad zahájení rozhovorů by mohl vyvolat nevoli z podnikatelské a bankovní sféry, pro které by bylo delší období nejistoty negativní.