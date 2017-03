10.h - ČEZ klesá podesáté v řadě, BCPP jinak mírně roste

Pražská burza otevírá s minimálním růstem kolem 0,1 %, a tak navazuje na včerejší nevýrazný výkon. Pokud by index PX takto zavřel, jednalo by se již o šestý obchodní den od minulého týdne se změnou menší jak 0,2 %. Západoevropské burzy otevírají mírným růstem, když investoři vyčkávají na večerní zasedání Fedu, na kterém by američtí centrální bankéři měli zvýšit sazby na 0,75 – 1 %. Středoevropské burzy otevírají v zelených číslech, když polský WIG 20 roste o 0,15, rakouský ATX přidává 0,5 %, zatímco maďarský BUX zůstává zavřený kvůli svátku.



Akcie ČEZ oslabují o 0,3 % na 433 Kč, a tak zaznamenávají již desátý pokles v řadě. Že se jedná o velice nezvyklou sérii, dokazuje i to, že takhle dlouhý souvislý pokles jsme u tohoto titulu neviděli ani během propadů v letech 2008 a 2009. Cena elektřiny s dodávkou v příštím roce na německé burze roste o 0,7 % na 29,7 EUR/MWh.



Po včerejším výběru zisků se k růstu vracejí akcie Erste Bank, které rostou o 0,5 % na 825 Kč. Daří se i dalšímu rakouskému titulu, když akcie VIG posilují o 0,6 % na 637 Kč, a tak se dostávají na nejvyšší úroveň od konce ledna. Strategický výhled včera poskytla investorům společnost Unipetrol, když uvedla, že v příštích letech plánuje postupně navyšovat svou dividendu. Investoři tuto zprávu podle všeho již očekávali, když akcie v posledních týdnech výrazně rostly a dnes reagují neutrálně.