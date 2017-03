Významná investice je 50 milionů korun. Vláda definuje pravidla pro cizince – investory

Pokud chce investor, který pochází ze země mimo Evropskou unii, získat nebo prodloužit povolení k pobytu, aby v Česku mohl utrácet své peníze, musí k tomu použít alespoň 50 milionů korun a vytvořit tu nejméně 20 nových pracovních míst. Říká to nové nařízení vlády.

Jak se má prakticky posuzovat podmínky spojené s vydáním nebo prodloužením dlouhodobého pobytu za účelem investování? Za významnou považuje stát investici, při níž je v Česku investováno alespoň 50 milionů korun a vznikne při ní nejméně 20 nových pracovních míst. Investor s nárokem na trvalý pobyt by měl mít taky podstatný vliv na činnost firmy – což znamená, že tento člověk by měl být členem statutárního orgánu nebo jedním z maximálně pěti prokuristů obchodní korporace. Měl by taky mít 30 % podíl na hlasovacích právech.

Cílem nového předpisu je zvýšit přehlednost zákona i větší flexibilita, kdyby bylo potřeba zohlednit ekonomické zájmy Česka v aktuální ekonomické situaci. Posuzovat plnění kritérií budou úřady, které se vstupem a pobytem cizincům zabývají – tedy Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí. Ministerstvo průmyslu by taky mělo dodat vyjádření, je-li záměr investovat věrohodný a proveditelný a také jestli bude přínosem pro stát, kraj nebo obec a jestli konkrétní člověk je pro projekt skutečně důležitý.

Speciální vízový program pro investory má v Evropě třeba Německo. Podmínkou pro získání povolení k pobytu je provést investici za minimálně 1 milion EUR a vytvořit alespoň 10 nových pracovních míst. Tyto podmínky se vztahují také na samostatné podnikatele.

Naopak Slovensko ani Rakousko specializovnaý program pro investory nemá, v předem stanovených sektorech ale využívají (např. průmyslová produkce nebo technologická centra) program pro podnikatele. Projekt přitom také musí splňovat to, že bude přínosem pro tamní ekonomiku i minimální finanční předpoklady.

