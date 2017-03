Česká automobilová velmoc posiluje

Po krátké oddechové přestávce, kterou si průmysl vybral v prosinci, jeho tempo opět nabírá na síle. A tak už v lednu se průmyslová výroba zvýšila o 9,6 %, k čemuž kromě excelentního výkonu automobilového průmyslu dopomohly i dva pracovní dny navíc.



Po zohlednění vlivu rozdílného počtu pracovních dnů se výroba zvýšila o 4,3 %, ale i tak jde v podstatě o vynikající výsledek.



Směr a sílu průmyslu udávají i nadále automobilky. Tentokrát dokázaly svoji výrobu navýšit téměř o 19 %, a směřují tak k novému historickému rekordu co do počtu vyrobených automobilů. Vezou se stále na vlně rostoucí poptávky v Evropě, která trvá už čtyři roky a zatím nic nenasvědčuje tomu, že se blíží konec nákupního boomu. Alespoň průzkumy mezi domácnostmi v jednotlivých zemích EU nic takového nenaznačují.



Po čase se vypnula k vyššímu výkonu i energetika. Výsledek v tomto případě příliš nepřeceňujeme, protože dohání jen to, co v uplynulém roce zameškala v důsledku loňských odstávek. Mizérie podle očekávání přetrvává v těžebním průmyslu, kde se produkce propadla o dalších 15 %, a kde už tento vývoj dokonce negativně dopadá na mzdy zaměstnanců.



Tentokrát potěšil nejenom samotný růst výroby, ale i zakázek. Jejich objem se zvýšil meziročně o 7 % s tím, že poptávka tentokrát roste jak doma, tak v zahraničí. Statistiky potvrzují přetrvávající zájem o nová auta, elektrická zařízení a výrobky chemického průmyslu. Méně spokojení mohou být tentokrát strojaři, kde se objednávky snížily o 1,1 %.



Lednové výsledky naznačují, že spokojenější mohou být i zaměstnanci, neboť mzdy i zaměstnanost nadále solidně rostou.



Očekávání pro další měsíce jsou nastavená vysoko. Jak naznačují indexy nákupních manažerů i důvěra v odvětví, můžeme se těšit na akceleraci průmyslové výroby minimálně v nejbližších třech měsících. Průmysl si tak udrží pozici hlavního motoru české ekonomiky, zaměstnanosti i životní úrovně.

