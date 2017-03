Technická analýza: Eurodolar dnes může vyčkávat na zasedání Fedu

Dnes v 19:00 nás čeká důležité zasedání Fedu, které bude sledované hlavně kvůli doprovodnému komentáři. Trh stále se 100% pravděpodobností očekává, že dojde ke zvýšení úrokových sazeb. Otázkou je, kdy nás čeká další zvyšování úrokových sazeb. Trh zatím (53,3 %) věří, že další hike proběhne na červnovém zasedání. Druhou významnou událostí, na kterou trhy budou reagovat, jsou volby v Nizozemsku. O nich, ale asi spíše až zítra. Je tak možné, že kurz eurodolaru naváže na včerejší konsolidaci a bude vyčkávat na zasedání Fedu.



EURUSD: Měnový pár se pohybuje při týdenním pivotu. Oscilátor relativní síly RSI se nachází v neutrální oblasti. Aktuálně při 56 bodech. Parabolický trendový indikátor SAR signalizuje up-trend.





Konsolidace. Měnový pár by do zasedání Fedu mohl konsolidovat v pásmu mezi hodnotou 1,0600 EURUSD a denní rezistencí R1.SHORT pozice. Dolar může mít snahu testovat hodnotu 1,0600 EURUSD a případné proražení by mu mohlo pomoci zakotvit na hodnotách začínající 1,05.. EURUSD.Kontraindikátor SSI se nachází na úrovni -1,04. Celkem 49 % obchodníků se nachází v long pozici.- 1,0687- 1,0648- 1,0633- 1,0612