Unipetrol představil novou strategii. O dividendách nic konkrétného

Unipetrol zveřejnil včera večer novou strategii pro následující roky. EBITDA LIFO by v letech 2017-2018 měla dosáhnout 19,7 mld. Kč. EBITDA LIFO dosáhla 10,9 mld. Kč v r. 2015 a 12,0 mld. Kč v r. 2016. Letos očekáváme zhruba hodnotu jako v loňském roce. To znamená pokles v roce 2018 na 8 mld. Kč. To je pravděpodobně vzhledem k tomu, že Unipetrol očekává pokles společné petrochemické marže, což nekompenzuje růst modelové rafinační marže. CAPEX 2017-2018 očekává Unipetrtol na úrovni 16,3 mld. Kč. To zahrnuje také dostavbu nové jednotky PE3 (8,5 mld. Kč, cca polovina je už proinvestována). Unipetrol plánuje zachovat výplatu dividendy a její systematický růst.

Celou strategii bereme pouze jako retorické cvičení. A co se týká dividendy, zůstalo pouze u planých slibů managementu. Vedení společnosti stále opakuje o dividendě to, co jsme již několikrát slyšeli. Máme za to, že se čekal konkrétní návrh dividendy nebo dividendové politiky. A toho jsme se opět nedočkali. Očekáváme negativní reakci trhu.





Kompletní prezentaci nové strategie naleznete pod tímto odkazem Unipetrol Group Strategy – presentation