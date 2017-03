Unipetrol: Novým členem představenstva je Tomáš Herink

Dozorčí rada společnosti Unipetrol zvolila dne 14. března 2017 pana Tomáše Herinka (41) do funkce člena představenstva společnosti Unipetrol s účinností od 14. března 2017. Tomáš Herink je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT). Pro Unipetrol , do kterého nastoupil ihned po studiích, pracuje téměř dvacet let. Od roku 2014 zastává pozici ředitele pro výzkum a vývoj. Představenstvo společnosti Unipetrol se jmenováním Tomáše Herinka rozšíří na sedm členů.

Složení představenstva společnosti Unipetrol je od 14. března 2017 následující:

Andrzej Modrzejewski, předseda

Mirosław Kastelik, místopředseda

Krzysztof Zdziarski, místopředseda

Andrzej Kozłowski, člen

Robert Małłek, člen

Łukasz Piotrowski, člen

Tomáš Herink, člen

Tomáš Herink započal svou kariéru v Unipetrolu téměř před dvaceti lety coby student 3. ročníku VŠCHT jako stipendista nadace Gaudeamus. Po ukončení studií nastoupil na pozici výzkumného a vývojového pracovníka, na níž začal rozvíjet vlastní projekty. Od roku 2011 působil jako ředitel úseku rozvoje technologií a efektivity. Od roku 2014 zastává pozici ředitele pro výzkum a vývoj. Dlouhodobě se zaměřuje na spolupráci s VŠCHT a výchovu perspektivních absolventů.

Během své výzkumné a vývojové činnosti Tomáš Herink publikoval jako autor či spoluautor více než 60 odborných prací, je spoluautorem dvou patentů a autorem či spoluautorem více než 50 přednášek na národních a mezinárodních konferencích. V roce 2002 získal na VŠCHT titul Ph.D. a v roce 2010 se stal docentem. Tomáš Herink je ženatý a má dvě děti.



UNIPETROL, a.s., ovládá společnosti, které působí v petrochemickém průmyslu v České republice. V roce 2005 se stal Unipetrol součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina Unipetrol se zaměřuje především na zpracování ropy, distribuci pohonných hmot a na petrochemickou výrobu. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům v České republice i na středoevropském trhu. Skupina Unipetrol je v České republice jedna z největších z hlediska obratu a zaměstnává 4 500 lidí.





Pavel Kaidl, tiskový mluvčí skupiny Unipetrol