Hypotéka a akceptace příjmů ze zahraničí v roce 2017

Plynou Vám příjmy v euru, libře, švédské koruně apod. a zároveň Vás také zajímá, jestli vůbec a za jakých podmínek máte šanci na získání úvěru u české hypoteční banky? Právě pro Vás jsem připravil dnešní příspěvek. Pro účely tohoto článku vycházejme z toho, že o hypotéku žádá člověk, jemuž plynou příjmy ze zaměstnaneckého poměru v jiném státě Evropské unie a který zároveň žádá o úvěr v českých korunách. Hypoteční banky totiž mohou upravit postup výpočtu bonity žadatele o hypotéku v případě, že mu plyne příjem z předem definovaného seznamu států, přičemž mezi jednotlivými bankami se liší země uvedené na tomto seznamu i případný rozsah úprav při výpočtu příjmů, případně ochota hypotéku vůbec poskytnout. Některé banky umí poskytnout i hypotéku v cizí měně, podmínky jsou však individuální a nabídka těchto úvěrů velmi omezená. Hypoteční banky požadují od zaměstnanců pracujících v zahraničí:

úředně přeloženou pracovní smlouvu

potvrzení o příjmu vdaném jazyce (angličtina, němčina apod.)

individuálně i výplatní pásky či výpisy zúčtu, na který je mzda vyplácena

Platí přitom, že žadatel nemá šanci na získání úvěru v případě, že se nachází ve zkušební či výpovědní lhůtě. Rovněž se liší období, za které banky posuzují příjmy zpětně (tomuto tématu jsem se věnoval v tomto článku ).

Banky se chrání proti výkyvům směnného kurzu

Čistou mzdu vyplácenou v cizí měně hypoteční banky přepočítávají směnným kurzem do české koruny a dále upravují, aby se chránily před případnými výkyvy směnných kurzů. Například Hypoteční banka tak od mzdu přepočtenou do české koruny poníží o dalších 15 %, viz tabulka níže.

O poskytnutí hypotéky rozhodují hlavně celkové nároky na bonitu žadatele

Mohlo by se zdát, že nejlepší je požádat o hypotéku u banky, která z příjem přepočtený do české koruny ponižuje nejméně. Opak však může být pravdou. Jednotlivé banky se od sebe příliš neliší úpravou příjmu přepočítávaného do české koruny , ale požadavky na bonitu žadatele. Zatímco u jedné banky může být příjem 25 000 Kč dostatečný k poskytnutí hypotéky , u jiné nemusí stačit ani čistý příjem 27 000 Kč . Dobrou zprávou pro Vás je, že příjem ze zaměstnaneckého poměru na území Evropské unie akceptují všechny hypoteční banky , přičemž administrativa spojená s vyřízením úvěru se od situace, kdy o hypotéku žádá zaměstnanec pracující v ČR, liší pouze požadavkem na doložení pracovní smlouvy.