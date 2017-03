Summary: RWE a Prudential překvapily akcionáře dividendou, Intel zase akvizicí Mobileye

Britská pojišťovna Prudential hospodařila v roce 2016 s provozním ziskem na úrovni 4,3 mld. GBP, což značí 6% růst proti roku 2015, RWE slíbila akcionárům po kratší odmlce znovu vyplácet dividendu a oznámila příznivé výhledy hospodaření. Americký výrobce čipů Intel překvapil zprávou o plánované akvizici výrobce technologií pro samořídící auta, izraelského Mobileye.

EVROPA:



RWE



Německá energetická společnost v minulém roce utržila 45,8 mld. EUR (-6 %) při tržním konsensu postaveném na 47,3 mld. EUR. Ukazatel EBITDA se propadl o 23 % na 5,4 mld. EUR a udržel se tím v linii tržních predikcí. Kapitálové výdaje dosáhly 2,4 mld. EUR (-27 %), zároveň však nepřesáhly provozní cashflow (také 2,4 mld. EUR). Mnohem zajímavější než předešlý rok je ale výhled na rok 2017. Dle něj by se měl ukazatel EBITDA vyšplhat na 5,4 až 5,7 mld. EUR, zatímco trhy předpokládaly stejné hodnoty jako v tomto roce. Čistý zisk, jenž v uplynulém roce dosáhl hodnotu 780 mil. EUR, plánuje management dotáhnout do intervalu 1,0 – 1,3 mld. EUR. Tento solidní růst se nachází vysoko nad tržním konsensem udávajícím přibližně 810 mil. EUR. Primárním hnacím motorem budou příjmy z obchodních aktivit v Asii, zatímco příjmy z generování elektřiny by měly naopak klesat. Když si k tomu přičteme plánované znovuzavedení dividendy 50c již v tomto roce, pak je dnešní růst ceny akcií o 4,5 % zcela opodstatněný.



Prudential



Britská pojišťovna hospodařila v roce 2016 s provozním ziskem na úrovni 4,3 mld. GBP, což značí 6% růst proti roku 2015. Trh směřoval svoje odhady k 4,1 mld. GBP. Za dobrými výsledky stojí především segmenty Asia Life a US Life. První jmenovaný posílil svůj provozní zisk o 24 % na 1,5 mld. GBP a druhý o 21 % na 2,1 mld. GBP. Kompenzoval se tím slabý výkon na domácím hřišti – UK Life odepsal ze svého provozního zisku více než 30 % a propadl se tak na 0,8 mld. GBP. Správa aktiv, reprezentovaná v tomto případě fondem M&G, mírně poklesla o 2 % na 450 mil. GBP. Dobrou zprávou je také vyšší než očekávaná vyplácená dividenda pro rok 2016 (43,5 GBP při konsensu 41,62 GBP). Akcie Prudential dnes získávají na ceně 2,5 %.



USA:



Intel / Mobileye



Americký výrobce čipů překvapil zprávou o plánované akvizici výrobce technologií pro samořídící auta, izraelského Mobileye. Transakce má mít hodnotu 15,3 mld. USD (63,54 USD na akcii), což značí 31násobek tržeb Mobileye projektovaných pro rok 2017 a 60násobek čistého zisku. Izraelská společnost je od poloviny roku 2015 obchodována na burze v Amsterdamu a páteční závěreční cena jejích akcií byla 47 USD. Oznámená hodnota akvizice tak představuje 33% prémii.



Dojde-li k úspěšnému dotažení celé transakce, Intel zvýší svoji tržní kapitalizaci o cca 10 % a roční tržby o slabé 1 % (potenciální synergie nepočítaje). Z toho je zjevné, že management sází na růstový potenciál trhu samořídích aut. Mobileye není žádný startup, mezi jeho zákazníky v současnosti patří více než dvacítka automobilových výrobců a tržní podíl dosahuje téměř 70 %. O svém vypovídá také 30% zisková marže. Nutno však zmínit, že na tomto „hřišti“ začíná být poněkud těsno. Na poli technologických řešení tady kromě Mobileye zápasí také Waymo (dceřiná společnost Alphabet), Baidu nebo Delphi Automotive. V případě samotných čipů svádí konkurenční boj Intel, Nvidia nebo relativně nedávno Qualcommem koupený NXP. Při projektované velikosti trhu pro rok 2025 ve výší 96 mld. USD a až 290 mld. USD pro rok 2035 jsou však potenciální výhry veliké.



Akcie Intel včera zavřely o 2 % níž a dnes odebírají další 1 %. Mobileye naproti tomu vyskočil o 30 % na 61 USD a dnes si polepšuje o dalšího 0,5 %.