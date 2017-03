Pokud Trump prosadí do čela Fedu někoho z Wall Streetu, může nastat chaos

Blíží se doba, kdy bude prezident Donald Trump nominovat nového předsedu Fedu, který je pravděpodobně nejmocnější centrální bankou na světě. Po rezignaci Daniela Tarulla bude mít Trump příležitost jmenovat tři nové lidi do Rady guvernérů, jeho nominaci musí potvrdit senát. Prezident by přitom měl být připraven na to, že jednoho z nich nakonec navrhne na předsedu. Pokud totiž plánuje nahradit Janet Yellenovou ve chvíli, kdy na počátku roku 2018 skončí její funkční období a ona se rozhodne v Radě guvernérů zůstat, ona trojice bude představovat jediné Trumpovy kandidáty na nového předsedu.



Dosadit někoho na funkci, kterou nyní zastává Yellenová a před ní Ben Bernanke, nebude jednoduché. Musí samozřejmě jít o člověka, který velmi dobře rozumí ekonomice, finančním trhům a jejich vzájemné interakci. Musí být schopen efektivní komunikace s veřejností, Kongresem a trhy. Stejně tak musí být dobrým vůdcem a mít organizační schopnosti, protože bude stát v čele instituce s více než 2 000 zaměstnanci. Kvalifikovaní kandidáti jsou ale k dispozici. Když jsem já byl členem FOMC, spolupracoval jsem se dvěma z nich - s Lael Brainardovou a s Jeremym Steinem. Někdy jsme se názorově velmi rozcházeli, nicméně jejich schopnosti jsou pro pozici šéfa Fedu plně dostatečné.



Domnívám se však, že Trump půjde jiným směrem. Brainardová i Stein mají doktorát z ekonomie a stojí za nimi vynikající akademická práce. Současná americká vláda si ale podobných předností moc nepovažuje. Trump klade mnohem větší váhu na úspěch na Wall Street a prozatím nevidím důvod, proč očekávat, že by při jmenování nového šéfa Fedu jednal jinak. Úspěch ve financích přitom neznamená nic špatného a znalost tohoto prostředí má své výhody. Pokud by však Yellenovou nahradil člověk, jehož kvalifikací je, že na trzích vydělal hodně peněz, šlo by o velkou chybu.



V případě, že by se do čela Fedu dostal někdo z Wall Street, bylo by každé rozhodnutí této centrální banky vnímáno jako krok k uspokojení zájmů velkých financí. Týkalo by se to regulace, monetární politiky i třeba krizového managementu v případě nějakého velkého šoku. Fed by se následně stal politicky velmi zranitelný. Jeho nezávislost, která je pro správnou monetární politiku nezbytná, se přitom už nyní nachází pod znatelným tlakem. Jenže to může být přesně ten cíl, který Donald Trump sleduje. Jestliže se o jeho naplnění začne pokoušet, připravte se na chaos v ekonomice i na trzích.



Autor: ekonom a bývalý člen FOMC Narayana Kocherlakota



(Zdroj: Bloomberg)