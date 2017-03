Intel si koupí Mobileye řekl o souboj s Nvidií a Teslou

Když si světový lídr segmentu tzv. polovodičových obvodů, rozuměj firma Intel Corporation, nedávno koupila izraelskou „high-tech“ společnost Mobileye za téměř 15 miliard dolarů, nikdo se nedivil. Hledá přece nová odbytiště pro své čipy.



Ani chytrá mobilní zařízení, ani počítačové vybavení, ale auta. To má nová cílová stanice pro propojení Intelu a Mobileye. A co víc, akvizicí izraelské společnosti se americká společnost pustila přímo do boje o nadvládu segmentu aut bez řidiče, chcete-li „driverless“ cars. Proč?



Čipy pro auta bez řidiče



Mobileye působí v oboru výroby kamerových senzorů a softwarů pro automobily bez řidiče. Mezi klienty společnosti patří čtyřka automobilových výrobců: General Motors, Nissan, Hyundai a BMW. Tyto čtyři globální gigantické značky se na prodejích společnosti v roce 2016 podílely zhruba 57 %. Klíčovým zákazníkem firmy byla také společnost Tesla.



Tak, a teď tu máme konkurenční skupiny okolo firmy Nvidia. Nvidia se specializuje na výrobu grafických čipů pro herní zařízení a v poslední době aktivně proniká i do segmentu aut bez řidiče. Mezi klíčové zákazníky společnosti patří proto Volkswagen a Audi. Nvidia si nyní připsala povedený zásah, když se jí podařilo přetáhnout od Mobileye automobilku Tesla.



Tesla a Mobileye se rozešli poté, co se zcela nepovedlo testování bezpilotní verze auta v modelu S v roce 2016. Test skončil havárií a ani jedna společnost nechtěla specifikovat, kdo byl na vině. Má se proto za to, že Intel sází nákupem Mobileye na souboj s aliancí Tesla a Nvidia. Analytici míní, že i přes nově rozdané karty mohou být akcionáři většiny firem z tohoto textu spokojeni.



Výhledy nejsou vůbec špatné



Výhledy jsou totiž příznivé: Jen v případě Intel-Mobileye investoři sázejí údajně na to, že akvizice společnosti Intel znamená potvrzení perspektiv trhu s technologiemi ovládání aut bez řidiče. Některé názory dokonce mluví nahlas o tom, že největším rivalem společnosti Intel se stane právě nVidia a její technologie jí pomohou získat převahu nad spojenectvím Mobileye a Intelu.



Bitva je tak teprve na začátku. Intel prý ví, že neměl po akvizici Mobileye nechat ostatní konkurenty příliš utéct a dovolit jim získat velký náskok. A to kvůli tomu, že na trhu je stále více společností. Jako vějičku do souboje o přední pozice, vyslala automobilka Volkswagen, že integruje mapování a lokalizační technologie Mobileye do svých vozů od roku 2018.