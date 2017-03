Rostoucí sazby mohou být retailovou rozbuškou k 3,7 mld. USD dluhů v sektoru

Podle analytiků Moody´s by mohly být rostoucí sazby v USA pomyslnou rozbuškou pro tamní retailový sektor, který se už nyní potýká s vážnými problémy kvůli nedostatečné ziskovosti a vysoké míře zadlužení.Podmínky rekordně nízkých sazeb a pouze slabého ekonomického růstu byly pro sektor maloobchodu v posledních letech velmi složité. Zisky se ve většině případů ve vysoce konkurenčním prostředí posledních let neustále snižují a přitom zadlužení firem roste. Pokud začnou dolarové sazby výrazněji růst, což je nyní celkem dosti pravděpodobné, tak budou růst také náklady na obsluhu vytvořených dluhů, což by mohlo být pro některé účastníky maloobchodního trhu výrazně problematické.Podle odhadů Moody´s budou v následujících 5 letech u 19 již nyní problematických firem maturovat dluhy za celkem 3,7 mld. USD . Plná třetina z tohoto objemu pak do konce roku 2018.V tomto roce již 2 větší maloobchodní řetězce požádali o ochranu před věřiteli a Sears uzavřel více jak 100 svých obchodů ve snaze posílit svou finanční situaci.Situace mnoha tradičních maloobchodních prodejců je komplikovaná v tom, že jednou z mála konkurenčních zbraní jsou jejich ceny zboží. Neustále hledání slev a nižších cen však přispívá k roztáčení smrtelné spirály dále snižující se ziskovosti a snižující se schopnosti dostát svým finančním závazkům. Růst sazeb toto do značné míry dále zkomplikuje.