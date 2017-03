Babišovy příjmy nesedí s jeho majetkovým přiznáním. O miliony!

Desítky milionů sem, desítky milionů tam - takový je rozdíl mezi tím, co Andrej Babiš píše ve svých majetkových přiznáních pro Sněmovnu a mezi tím, jaké částky o svých příjmech nejnověji oznámil přes média veřejnosti a voličům.

Kdyby podobnou chybu - a ani by nemusela být v desítkách milionů korun - udělal v daňovém přiznání běžný občan, čekají ho nemalé potíže s finančním úřadem a zřejmě i poměrně vysoká pokuta. Když se tento problém týká Andreje Babiše, musí se zásahu daňové správy domáhat dokonce premiér, jako se to stalo na včerejší koaliční radě. Ministr financí povolaný k výběru daní v zemi se tomu naopak brání.

Zákonodárci mají povinnost uvést "přesné, pravdivé a úplné" oznámení o majetku. Navzdory tomu si teď Andrej Babiš protiřečí, když přiznává v různých letech zcela jiné částky, které se liší o desítky milionů korun.

Zjistil to Český rozhlas, který srovnal majetková přiznání poslance Babiše s tím, co zveřejnil v pátek. Babiš totiž pod tlakem sílících kauz o svých podezřelých obchodech, daních a příjmech slíbil, že zadá audit svých příjmů za roky 1996 až 2015. A v pátek došlo na výsledky.

V první řadě se ukázalo, že Babiš nezadal žádný audit - upozornily na to samy auditorské společnosti EY a PWC, které si tak chrání dobrou pověst. To, co pro Babiše udělaly, není podle mezinárodních standardů audit. To výrazně snižuje relevantnost a důvěryhodnost údajů, které Babiš o sobě zveřejnil. I sám ministr financí už teď tedy raději hovoří o "ověřování příjmů".

Další ránu důvěryhodnosti (často protichůdných) čísel, se kterými Babiš seznamuje voliče už několik měsíců, dalo zmiňované pátrání Českého rozhlasu. Ten zjistil, že třeba za rok 2014 se Babiš "sekl" o 26 milionů. Sněmovně přiznal, že vydělal 201 milionů korun, podle "auditu" ale jen 175 milionů. Za rok 2015 pak Babiš v majetkovém přiznání Sněmovně uvedl, že si vydělal 48 milionů korun. Podle "auditu" si ale vydělal za zmiňovaný rok jen 22 milionů.

Babiš se brání pozoruhodně. Nejprve slíbil, že si nechá kvůli podezřením zpracovat audit. Ten by ale jeho finanční minulost musel propátrat opravdu důkladně. Teď Babiš přiznává, že šlo o povrchní šetření jen některých jeho příjmů. A tím vysvětluje rozdíly v tom, co tvrdí teď a co přiznal Sněmovně.

"Smyslem auditu bylo ukázat, že jsem dosáhl příjmů, které významně převyšovaly částku na pořízení dluhopisů. Auditoři proto kompletně ověřili největší transakce. Ne tedy každý příjem. Znáte jiného evropského politika, který ukázal daňová přiznání za posledních 20 let?“ řekl na zjištění Českého rozhlasu Babiš.

Pokud by se prokázalo, že Babiš vůči Sněmovně porušil povinnost informovat o svých příjmech "přesně, pravdivě a úplně", hrozí mu pokuta 50 tisíc korun.