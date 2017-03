Nejdůležitější vlastnost investora a vliv býčího trhu na naši inteligenci

Akciový trh se posouvá na nová historická maxima a musím uznat, že pokaždé, když se dívám na hodnotu svých investic, mám dobrý pocit. V takovém prostředí se zdá, že všechno, čeho se při svých investicích jen dotknete, se mění ve zlato. Vše je jednoduché, cokoliv nakoupíte, jde nahoru. Bylo by hezké uvěřit, že spolu s trhem roste i moje inteligence a investiční dovednosti, ale tak tomu bohužel není. Jsme prostě jen uprostřed býčího trhu a to si i já musím neustále připomínat. Stejně jako to, že rostoucí hodnota mých investic skutečně není známkou mých rostoucích schopností. Taková víra by byla v době, kdy trh otočí, dokonce velmi nebezpečná.



Během býčího trhu se řada investorů domnívá, že se obejde bez managementu rizika. Zapomínáme, jak jsme reagovali na poslední propad trhu a věříme, že dobré časy tu budou už navždy. Nebo že alespoň budeme schopni z trhu včas utéci, když se bude blížit korekce. Nechceme investovat do dluhopisů či jiných trhů, když index S&P 500 tak pěkně roste. Dáváme stranou všechna pravidla a strategii, kterou jsme vytvořili v době před býčím trhem. Zdá se nám hloupé zaobírat se riziky, když vše míří nahoru.



Pokušení změnit svou strategií vlastní přístup je na rostoucím trhu intenzivní, ale my bychom měli mít dostatek disciplíny a držet se svého plánu. Během býčího trhu se nám nebude chtít nic prodávat, během medvědího trhu zase kupovat. Vidíme, že kdykoliv něco během býčího trhu prodáme, ono to roste dál a my si říkáme, že taková strategie přece nedává smysl. Jenže na investování je nejtěžší právě disciplína, a to zejména v době, kdy se ostatní začínají chovat bezhlavě. Strach z toho, že nám během býčího trhu něco unikne, se může velmi lehce změnit ve strach z medvědího trhu.



Nemám tušení, kdy tento býčí trh skončí, řada inteligentních lidí už nějaký čas tvrdí, že jsme dosáhli vrcholu, ale predikování budoucnosti je ve skutečnosti téměř nemožné. Pokud někdo během posledních let dovedl odolávat všem varováním a akcie nakupoval, zaslouží si uznání. Mnoho investorů už dávno své akcie prodalo, nebo dokonce nikdy nenašli odvahu akcie po poslední krizi koupit. Nikdo by ale neměl propadat pocitu, že jeho úspěch na současném býčím trhu nějak souvisí s tím, že by mu vzrostla investiční inteligence. Já sám si někdy plánovaně připomínám své předchozí chyby a připravuji se na řadu budoucích scénářů.



Nadevše je důležitá pokora. Ač není vždy lehké být na trhu pokorný, jde o jednu z nejužitečnějších vlastností, které investor může mít. Měly by nám vždy připomínat, že dobré časy to navždy skutečně nebudou. A že naše inteligence není tak vysoká, jak by se během býčího trhu mohlo zdát.



Autor: investor Ben Carlson



(Zdroj: The Wealth of Common Sence)